Все возвращенные Россией корабли вернулись на Украину

Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», возвращенные ВМС Украины, добрались до гавани города Очаков. Об этом сообщает УНН, а также украинский «5 канал».

По данным агентства, «Яны Капe» тянул буксир «Лидовский». Как сообщало УНИАН, катер «Никополь» следовал за малым разведывательным кораблем «Переяслав», позже его притянули к причалу два катера. Ранее главком украинских ВМС Игорь Воронченко заявлял, что корабли не способны идти своим ходом, поскольку во время пребывания под арестом в России их фактически привели в негодность. По словам адмирала, с кораблей было снято все оборудование, в том числе унитазы, плафоны и розетки.

По данным УНИАН, в ближайшее время в Очаков должен прибыть президент страны Владимир Зеленский.

Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» российские пограничники задержали в ходе инцидента, произошедшего в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинских моряков обвинили в нарушении границы и арестовали, а корабли отбуксировали в Керчь.