Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 22:37 Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков Общество, 22:36 Все возвращенные Россией корабли вернулись на Украину Политика, 22:26 Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Технологии и медиа, 22:20 Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная» Общество, 22:17 Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином» Общество, 22:10 Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США Политика, 22:06 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 21:59 СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера» Общество, 21:50 «Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ Спорт, 21:47 Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром Спорт, 21:37 В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020» Общество, 21:32 Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Общество, 21:32 Власти США потребовали от вузов отчета о контактах с Россией и Китаем Политика, 21:30
Политика ,  
0 
Все возвращенные Россией корабли вернулись на Украину

Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», возвращенные ВМС Украины, добрались до гавани города Очаков. Об этом сообщает УНН, а также украинский «5 канал».

По данным агентства, «Яны Капe» тянул буксир «Лидовский». Как сообщало УНИАН, катер «Никополь» следовал за малым разведывательным кораблем «Переяслав», позже его притянули к причалу два катера. Ранее главком украинских ВМС Игорь Воронченко заявлял, что корабли не способны идти своим ходом, поскольку во время пребывания под арестом в России их фактически привели в негодность. По словам адмирала, с кораблей было снято все оборудование, в том числе унитазы, плафоны и розетки.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

По данным УНИАН, в ближайшее время в Очаков должен прибыть президент страны Владимир Зеленский.

Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» российские пограничники задержали в ходе инцидента, произошедшего в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинских моряков обвинили в нарушении границы и арестовали, а корабли отбуксировали в Керчь.

В сентябре этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом российские власти вернули моряков на родину. 18 ноября украинской стороне также передали корабли.

Теги: Украина, Россия, корабли
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Два возвращенных Киеву корабля добрались до украинского порта
Политика
Зеленский пообещал не бриться до прибытия на Украину задержанных кораблей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter