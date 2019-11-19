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Зеленский пообещал не бриться до прибытия на Украину задержанных кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не бриться до прибытия в порт Одессы военных кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». 

«Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — забобон (предрассудки. — РБК). Есть такое суеверие», — сказал он на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем. Зеленский добавил, что ждет корабли и побреется, когда они вернутся. 

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Корабли ВМС Украины — два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» — были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Все три корабля были отбуксированы в порт Керчи, 24 моряков поместили под арест по обвинению в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК). 7 сентября военнослужащие вернулись в Киев в рамках двустороннего обмена заключенными между Россией и Украиной.   

25 мая Международный суд ООН по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть задержанные украинские корабли. Передача военных судов Украине состоялась в нейтральных водах Черного моря 18 ноября. Сейчас они направляются в порт Одессы. Российский МИД объяснил возвращение судов властям Киева тем, что они больше не нужны следственным органам в качестве вещественных доказательств.    

Теги: Владимир Зеленский, Украина, военные корабли, Керченский пролив
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