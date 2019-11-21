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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «Громадске».

Президент отметил, что рад возвращению украинских моряков. «Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторых вещей, я не могу сказать [каких], части вооружения», — заявил Зеленский в Очакове, куда он прибыл для осмотра вернувшихся на Украину кораблей (цитата по «Интерфакс-Украина»).

После осмотра кораблей он пообещал начать расследование для выяснения деталей. «Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — заключил Зеленский.

Президент добавил, что параллельно Киев начнет ремонтировать возвращенные корабли. По его словам, в результате разговора с командующим военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, на это уйдет около трех месяцев.

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Накануне Воронченко заявил, что за время пребывания кораблей в России с них сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».

Материал дополняется.

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