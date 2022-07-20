На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея

Июнь 2021. Юрий Хованский

Блогер Юрий Хованский был задержан за исполнение песни, где содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Как сообщали СМИ, поводом стала песня «Норд-Ост», в которой блогер оправдывал нападение на театральный центр и призывал к новым взрывам в метро. Свидетелем по этому делу проходит еще один известный блогер, Дмитрий Ларин. 10 августа 2021 года Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов.

7 февраля 2022 года суд продлил запрет определенных действий Хованскому. 8 апреля суд смягчил ему меру пресечения, разрешив пользоваться интернетом. 7 июля стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 205.2 УК (без формулировки про использование СМИ или интернета).

20 июля 2022 года пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что дело прекращено в связи с истечением срока давности