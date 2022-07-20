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На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея

20 июля стало известно, что уголовное дело против Юрия Хованского об оправдании терроризма прекращено в связи с истечением срока давности. Самые известные дела в отношении блогеров — в материале РБК
Июнь 2021. Юрий Хованский
Фото:hovan / VK
Фото: hovan / VK

Блогер Юрий Хованский был задержан за исполнение песни, где содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Как сообщали СМИ, поводом стала песня «Норд-Ост», в которой блогер оправдывал нападение на театральный центр и призывал к новым взрывам в метро. Свидетелем по этому делу проходит еще один известный блогер, Дмитрий Ларин. 10 августа 2021 года Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов.

7 февраля 2022 года суд продлил запрет определенных действий Хованскому. 8 апреля суд смягчил ему меру пресечения, разрешив пользоваться интернетом. 7 июля стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 205.2 УК (без формулировки про использование СМИ или интернета).

20 июля 2022 года пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что дело прекращено в связи с истечением срока давности

Июнь 2021 и июль 2022. Юрий Дудь*
Фото:Арсений Несходимов для РБК
Фото: Арсений Несходимов для РБК

* Внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов.

Административное дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП заведено в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Ему вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Поводом стали интервью Дудя с рэпером Моргенштерном, а также с блогером и музыкантом Ивангаем.

В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб.

В июле 2022 года Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) и назначили штраф 120 тыс. руб.

Апрель 2021. Эдвард Бил
Фото:пресс-служба Тверского суда
Фото: пресс-служба Тверского суда

Блогер Эдвард Бил за рулем Audi RS6 на Садовом кольце в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в том числе с Volkswagen консультанта Госдумы Марии Артемовой. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Позже Бил сообщил, что подписал соглашение о возмещении вреда и выплатил Артемовой компенсацию.

21 марта 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по делу о ДТП

Февраль 2021. Сергей Маслов
Фото:Сергей Маслов / Youtube
Фото: Сергей Маслов / Youtube

В Брянске возбудили уголовное дело в отношении автора шоу АКМ на YouTube Сергея Маслова по ч. 5 ст. 128 УК (клевета). Поводом стал один из выпусков, в котором блогер заявил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза во время Великой Отечественной войны сотрудничал с контрразведкой нацистской Германии.

Маслов был признан виновным по ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления) и оштрафован на 1 млн руб. В конце 2021 года Верховный суд отказал Маслову в изменении подсудности дела, не усмотрев давления на правосудие со стороны губернатора

Январь 2021. Константин Лакеев
Фото:kievskyyy / Instagram
Фото: kievskyyy / Instagram

Пресненский районный суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева. Как выяснилось, именно он 23 января пинал автомобиль со спецномерами на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества).

8 декабря 2021 года Тверской суд Москвы приговорил Лакеева (Kievskyyy, Костя Киевский) к двум годам и восьми месяцам колонии

Декабрь 2020. Стас Решетников (Reeflay)
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Декабрь 2020 года суд арестовал видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay): во время его прямого эфира умерла девушка. Судмедэксперты обнаружили кровоподтеки на теле погибшей, а также субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трех ударов по лицу. В отношении Reeflay возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

27 апреля 2021 года суд приговорил 30-летнего Решетникова к шести годам колонии строгого режима

Октябрь 2020. Андрей Бурим (Mellstroy)
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Он подозревался в том, что в прямом эфире избил модель Алену Ефремову, в частности несколько раз ударил лицом о поверхность стола, транслируя происходящее в прямом эфире на YouTube-канале. Уголовное дело было возбуждено по ст. 116 УК (побои).

9 июля 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к исправительным работам на полгода

Август 2020. Андрей Пыж
Фото:Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Пыжа, ведущего YouTube-канала Urbanturizm, известного как МШ, или Андрей Няшный. Он обвинялся по ст. 283.1 УК (незаконное получение и распространение сведений, составляющих гостайну). Блогер был взят под стражу и отправлен в СИЗО «Лефортово».

29 октября 2021 года Мосгорсуд приговорил Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы

Февраль 2020. Кароматулло Джаборов
Фото:Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве завели уголовное дело по ст. 213 (хулиганство) в отношении пранкера и автора канала на YouTube Кароматулло Джаборова. Причиной стал «розыгрыш» в метро, в ходе которого молодой человек притворялся больным коронавирусом и провоцировал панику.

2 августа 2021 года суд приговорил блогера к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима

 

Декабрь 2018. Александр Валов
Фото:«БлогСочи»
Фото: «БлогСочи»
Лазаревский суд Сочи приговорил к шести годам колонии строгого режима главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова. Он обвинялся в вымогательстве в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК). По версии следствия, летом 2016 года Валов потребовал от депутата Госдумы Юрия Напсо 150 тыс. руб., угрожая опубликовать в Сети компрометирующие сведения и фотографии.
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Артем Филипенок Артем Филипенок
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