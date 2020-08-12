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YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

Блогер Андрей Пыж обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну и распространении этих сведений. Согласно ст. 283.1 УК, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы
Фото: Андрей Пыж / VK
Фото: Андрей Пыж / VK

Блогер и ведущий Youtube-канала Urbanturizm Андрей Пыж, известный также, как МШ или Андрей Няшный, взят под стражу и находится в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«С четверга он находится в Лефортово. Он сказал нам, что его задержали в Москве. Сутки он провел в изоляторе на Петровке, после суда его перевели в Лефортово. Задерживали его довольно жестко, но не били. К сожалению, нам запрещено говорить об уголовном деле. Он очень крепкий парень и интересный человек, очень обрадовался нашему приходу, потому что целую неделю сидел, к нему никто не приходил. Он оказался в полном вакууме, не понимая, что происходит», — рассказала Литвинович РБК.

Она также отметила, что Пыж до сих пор не получал никаких передач или денег, так как его родственники до сих пор не знали, где он находится, а потому не могли его поддержать.

«Андрей Пыж был арестован по пункту «д» ч. 2 ст. 283.1 (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. — РБК) до 5 октября 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда.

Согласно данным судебной картотеки, решение об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу в отношении Пыжа было вынесено Мещанским районным судом 6 августа (в тот же день об аресте сообщил Telegram-канал «Судебные кроссовки»). В материалах дела отмечается также, что арестованный обвиняется по ч. 2 ст. 283.1 (пункт «д») Уголовного кодекса, то есть в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сопряженном с распространением этих сведений или перемещением носителей таких сведений за пределы России. Таким образом, обвиняемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Telegram-канал Baza сообщил об аресте блогера утром 12 августа, отметив, что друзья Пыжа не могли связаться с ним с 5 августа. При этом Baza отметила, что дома у Пыжа прошел обыск. По данным издания «Открытые медиа», Пыж арестован по запросу ФСБ.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

На YouTube-канале Urbanturizm (783 тыс. подписчиков) публикуются ролики об экстремальных путешествиях, в том числе связанных с проникновениями на различные заброшенные и действующие объекты — метро, рудники, заводы, электростанции и т.д. В октябре 2019 года, в частности, был опубликован ролик о действующей радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении в Мурманской области.

«Пока никакой конкретной информации у нас нет. Один из его модераторов утверждает, что он находится в походе. Другой молодой человек, который представился сотрудником Мосгорсуда утверждает, что да, это действительно Андрей МШ», — рассказал РБК администратор сообщества Urbanturizm Алексей Кулаков.

Адвокат Алексей Хальзов сообщил «Открытым медиа», что предъявленное блогеру обвинение не связано с роликами на его ютьюбе-канале. «Я не могу рассказать какие-либо подробности, у меня подписка о неразглашении, там дело засекречено… Это [обвинение] не касается его блога и не касается ни одного ролика, которые были там опубликованы», — сказал адвокат.

Авторы: Майя Бобенко, Евгений Калюков, Маргарита Алехина
Теги: гостайна, арест
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