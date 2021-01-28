Суд арестовал блогера за нападение на машину с номером АМР 23 января

Константин Лакеев (справа), обвиняемый в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ (Фото: Пресненский суд / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца TikTok-блогера Константина Лакеева, пинавшего автомобиль со спецномерами на несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества).

Лакеева задержали 26 января. По версии следствия, во время акции 18-летний Лакеев на Цветном бульваре вместе с несколькими другими протестующими закидал машину снежками, бил ее ногами и разбил стекло.

Лакеев и другие протестующие закидали снежками машину марки Toyota с номерами АМР, которые обычно ставят на автомобили, принадлежащие органам власти и силовым структурам. На видеозаписях с места события видно, что сначала машину стали закидывать снежками десятки человек, потом несколько молодых людей начали наносить по ней удары по бамперу.