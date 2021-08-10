Блогера Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Юрий Хованский (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Блогера Юрия Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Хованского задержали 9 июня. Против него возбудили дело об оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост». По версии следователей, примерно год назад в Сети появился ролик, в котором блогер на одном из стримов поет песню, оправдывающую терроризм и содержащую публичные призывы к нему. Позднее Хованский принес свои извинения из-за выложенного ролика. Видео он назвал «ужасной ошибкой». Сейчас он находится под арестом по решению Куйбышевского районного суда Петербурга.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан, к отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.

Юрий Хованский — российский блогер, выкладывающий на YouTube ролики комедийного содержания. Его YouTube-канал насчитывает более 4,4 млн подписчиков.