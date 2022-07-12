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Дудя оштрафовали на ₽120 тыс. за пропаганду гомосексуализма

Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей. На прошлой неделе суд отказал журналисту в иске об оспаривании статуса иноагента
Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналиста Юрия Дудя (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) признали виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Карточка с делом появилась на портале мировых судей Москвы.

Дудя обвинили в нарушении ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета). Журналиста оштрафовали на 120 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского суда.

РБК обратился за комментарием к Дудю и его представителю.

Суд отклонил иск Дудя из-за признания иноагентом
Технологии и медиа
Юрий Дудь

Дудь — российский журналист и блогер. На его YouTube-канал подписаны более 10 млн человек.

В октябре 2021 года суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков. Административное дело против блогера возбудили по жалобе главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России и дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы выявили пропаганду запрещенных веществ в двух интервью Дудя — с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Дудь пытался оспорить вынесенный ему штраф, но суд отклонил апелляцию.

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В апреле Минюст признал Дудя иностранным агентом. Рассмотреть необходимость включения журналиста в список иноагентов попросила также Лига безопасного интернета. Как пояснила Мизулина, ряд СМИ, название которых она не уточнила, сообщили об иностранном финансировании блогера. До этого он опубликовал антивоенный пост.

Дудь после признания иноагентом обратился в суд. Он требовал признать незаконным тот факт, что Минюст не уведомил его о включении в реестр СМИ-иноагентов, а также оспаривал и само внесение в этот список и требовал исключить себя из него. Суд иск журналиста отклонил.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Юрий Дудь штраф пропаганда гомосексуализма
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