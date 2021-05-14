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Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

Эдвард Бил
Эдвард Бил (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), автомобиль которого вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве в начале апреля, выплатил компенсацию за причинение вреда здоровью и имуществу пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Об этом сообщил РБК адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев.

«В конце апреля мы подписали соглашение (о возмещении вреда — РБК). Там указаны определенные условия, но мы по согласованию с той стороной договорились, что эта информация будет конфиденциальной. На момент подписания ущерб был возмещен», — сказал он.

По словам адвоката, Артемовой предстоит длительное лечение в течение одного-двух лет. Так, в мае у нее была операция на ноге и «только через полгода она сможет начать учиться ходить». Князев добавил, что потерпевшая сторона уже направила ходатайство следствию о прекращении уголовного дела.

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин не ответил РБК на момент публикации материала.

Блогер Бил предложил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине
Общество
Эдвард Бил (Эдуард Биль)

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Эдвард Бил за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в том числе с автомобилем Volkswagen консультанта Госдумы Марии Артемовой. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее ее адвокат сообщил, что она находится в коме.

После ДТП блогера увезли на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что нельзя утверждать, что Бил признал вину в произошедшем. По словам защитника, автомобиль вылетел на встречную полосу, так как его подзащитный пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

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Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Тверской районный суд Москвы запретил блогеру выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом и управлять автомобилем. В московском департаменте транспорта тогда сообщили, что за попавшим в ДТП Audi с начала 2021 года числится более 400 эпизодов превышения скорости.

В качестве меры наказания Тверской районный суд Москвы запретил Билу выходить из дома в период с 20:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом, а также управлять автомобилем.

6 апреля Князев сообщил, что состояние потерпевшей улучшилось, однако Артемовой предстоит длительное и дорогое лечение. По его словам, Эдвард Бил сам предложил ей компенсацию за причиненный вред здоровью и имуществу.

блогер ДТП Москва компенсация новости
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