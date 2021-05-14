Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

Эдвард Бил (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), автомобиль которого вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве в начале апреля, выплатил компенсацию за причинение вреда здоровью и имуществу пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Об этом сообщил РБК адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев.

«В конце апреля мы подписали соглашение (о возмещении вреда — РБК). Там указаны определенные условия, но мы по согласованию с той стороной договорились, что эта информация будет конфиденциальной. На момент подписания ущерб был возмещен», — сказал он.

По словам адвоката, Артемовой предстоит длительное лечение в течение одного-двух лет. Так, в мае у нее была операция на ноге и «только через полгода она сможет начать учиться ходить». Князев добавил, что потерпевшая сторона уже направила ходатайство следствию о прекращении уголовного дела.

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин не ответил РБК на момент публикации материала.