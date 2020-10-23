Против избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy завели дело

Андрей Бурим (Фото: mellstroy / VK)

На блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку в прямом эфире, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «РИА Новости» и агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник «РИА Новости» указал, что Бурима допросили вечером 22 октября. Он находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои).

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник, Бурим «беспричинно, из хулиганских побуждений» схватил за шею и более двух раз ударил лицом о поверхность стола модель Алену Ефремову. Это транслировалось в прямом эфире в YouTube-канале блогера.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника, указывает агентство.