Кремль взамен Аполлона. Как менялись рубли после распада СССР

100 рублей

Государственный банк СССР был упразднен в декабре 1991 года, но банкноты старого образца номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 руб. с гербом несуществовавшего уже Советского Союза продолжали выпускать от его имени и в 1992 году. Тогда в обращении появились и первые банкноты Банка России — достоинством 5 тыс. и 10 тыс. руб.

Первая российская сторублевка была выпущена в следующем, 1993 году. На лицевой стороне выдержанной в сине-розовых цветах банкноты были изображены Сенатская башня Московского Кремля и российский флаг на куполе здания Сената. Тот же рисунок украсил и купюры остальных номиналов — от 200 до 50 тыс. руб. А вот изображения на оборотных сторонах банкнот были разными, хотя на каждой был вид на какую-то из кремлевских башен. Сторублевке достались Спасская, Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни, а купюре 50 тыс. — Никольская и Угловая Арсенальная.

Жизнь первой постсоветской сторублевки оказалась недолгой. Высокая инфляция быстро сделала использование этих купюр практически невозможным. Формально банкноты образца 1993 года оставались законным платежным средством до конца 1998 года, однако из обращения были быстро вытеснены новыми купюрами, выпущенными в 1995-м.