Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов

Дональд Трамп (США, 2019 и 2021 годы)

В сентябре 2019 года СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп летом провел телефонный разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы американский президент пообещал ему военную помощь в размере $250 млн в обмен на компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена (впоследствии он стал соперником Трампа на выборах в 2020 году).

Байден, будучи вице-президентом с 2009 по 2017 год, занимался связями США с Украиной. Его сын Хантер с 2014 по 2019 год был в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings. В команде Трампа считают, что Джо Байден мог давить на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко для увольнения генпрокурора Виктора Шокина, так как в отношении компании Burisma велось несколько дел.

24 сентября глава палаты представителей заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.

Трамп назвал новости об импичменте «харассментом президента».

5 февраля 2020 года сенат оправдал Трампа: за признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно.

В январе 2021 года демократы в конгрессе снова решили поставить вопрос об импичменте Трампа. По их мнению, его заявления привели к массовым беспорядкам и штурму Капитолия. Трамп проиграл президентские выборы демократу Байдену и не согласился с результатами голосования. Он заявлял о фальсификации итогов и отказывался их признать. 6 января конгресс должен был утвердить результаты выборов, но процедура была сорвана из-за массовых беспорядков. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, силовики смогли выгнать их лишь спустя несколько часов. При столкновении протестующих с полицией погибли пять человек. После этого Трамп пообещал мирную передачу власти.

13 февраля сенат проголосовал по повторному импичменту. При необходимых 67 голосах, «за» импичмент высказались только 57 сенаторов. Трамп назвал произошедшее «очередным этапом охоты на ведьм» и пообещал скоро вернуться в политику.

Несмотря на провал импичмента, после голосования представители Демократической и Республиканской партии заявили, что вина за события в Вашингтоне все равно лежит на экс-президенте.