Парламент Перу утвердил импичмент президента страны
Конгресс Перу принял решение отстранить президента страны Педро Кастильо от должности, передает радио RPP.
Решение поддержал 101 конгрессмен, для одобрения было необходимо 87 голосов (2/3 членов парламента). Полномочия главы государства в соответствии с Конституцией должны перейти к вице-президенту Перу Дине Болуарте, ее вызвали в парламент к 15:00 по местному времени (23:00 мск).
Главу государства обвинили в коррупции, импичмент ему объявили в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Сейчас президент находится в штаб-квартире префектуры Лимы. Туда уже прибыл наряд специального подразделения по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу, чтобы арестовать Кастильо, передает радио.
объявил о роспуске парламента и ввел в стране общенациональный комендантский час. Это произошло за несколько часов до парламентского заседания, на котором ему могли объявить импичмент. Кастильо объявил о проведении выборов в новый конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Он также решил реформировать судебную систему.
Решение главы государства не поддержали государственные министры. В отставку ушли министр культуры Перу Сильвана Роблес, министр образования Розендо Серна, министр юстиции Феликс Шеро, министр экономики Курт Бурнео, министр иностранных дел Сезар Ланда, министр труда Алехандро Салас и министр обороны Густаво Боббио. Губернаторы регионов Перу предложили провести всеобщие выборы, пишет радио.
Генеральная прокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении Конституции. Глава ведомства Даниэль Сориа пригрозил возбудить против Кастильо уголовное дело. Председатель Конституционного суда Франсиско Моралес и Болуарте осудили действия Кастильо.
Кроме того, на стороне конгресса выступили Национальная полиция и Вооруженные силы Перу. «Любой акт, противоречащий установленному конституционному порядку, представляет собой нарушение Конституции и порождает несоблюдение вооруженными силами и национальной полицией Перу», — говорится в совместном заявлении армии и полиции, которое опубликовало радио.
Кастильо — бывший учитель из крестьянской семьи — победил во втором туре президентских выборов в 2021 году с результатом в 50,12% голосов против 49,87% у конкурента. Он обогнал соперницу — Кейко Фухимори от партии Народная сила — на 44 263 голоса. Импичмент ему пытались объявить трижды, попытки, предпринятые в декабре 2021 года и в марте текущего, провалились.
Обвинения в коррупции Кастильо отрицает. Отдельные члены парламента, по его мнению, считают «смещение» главы государства «единственным пунктом в повестке дня» с момента его вступления в должность.
С 2016 года в Перу сменилось пять президентов. В 2018 году Педро Пабло Кучински подал в отставку перед голосованием по импичменту. Сменивший его на этом посту Мартин Вискарра был отстранен от должности в результате процедуры импичмента в связи с обвинениями во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.