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Политика ,  
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Парламент Перу утвердил импичмент президента страны

Парламент Перу утвердил импичмент президента страны Педро Кастильо после роспуска
Импичмент Кастильо объявили с третьего раза — попытки, предпринятые в декабре 2021 года и в марте текущего, провалились. Поводом стала его «постоянная моральная недееспособность». Перед заседанием президент распустил парламент
Педро Кастильо
Педро Кастильо (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Конгресс Перу принял решение отстранить президента страны Педро Кастильо от должности, передает радио RPP.

Решение поддержал 101 конгрессмен, для одобрения было необходимо 87 голосов (2/3 членов парламента). Полномочия главы государства в соответствии с Конституцией должны перейти к вице-президенту Перу Дине Болуарте, ее вызвали в парламент к 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Главу государства обвинили в коррупции, импичмент ему объявили в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Сейчас президент находится в штаб-квартире префектуры Лимы. Туда уже прибыл наряд специального подразделения по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу, чтобы арестовать Кастильо, передает радио.

Кастильо ранее объявил о роспуске парламента и ввел в стране общенациональный комендантский час. Это произошло за несколько часов до парламентского заседания, на котором ему могли объявить импичмент. Кастильо объявил о проведении выборов в новый конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Он также решил реформировать судебную систему.

Решение главы государства не поддержали государственные министры. В отставку ушли министр культуры Перу Сильвана Роблес, министр образования Розендо Серна, министр юстиции Феликс Шеро, министр экономики Курт Бурнео, министр иностранных дел Сезар Ланда, министр труда Алехандро Салас и министр обороны Густаво Боббио. Губернаторы регионов Перу предложили провести всеобщие выборы, пишет радио.

Генеральная прокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении Конституции. Глава ведомства Даниэль Сориа пригрозил возбудить против Кастильо уголовное дело. Председатель Конституционного суда Франсиско Моралес и Болуарте осудили действия Кастильо.

Кроме того, на стороне конгресса выступили Национальная полиция и Вооруженные силы Перу. «Любой акт, противоречащий установленному конституционному порядку, представляет собой нарушение Конституции и порождает несоблюдение вооруженными силами и национальной полицией Перу», — говорится в совместном заявлении армии и полиции, которое опубликовало радио.

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Кастильо — бывший учитель из крестьянской семьи — победил во втором туре президентских выборов в 2021 году с результатом в 50,12% голосов против 49,87% у конкурента. Он обогнал соперницу — Кейко Фухимори от партии Народная сила — на 44 263 голоса. Импичмент ему пытались объявить трижды, попытки, предпринятые в декабре 2021 года и в марте текущего, провалились.

Обвинения в коррупции Кастильо отрицает. Отдельные члены парламента, по его мнению, считают «смещение» главы государства «единственным пунктом в повестке дня» с момента его вступления в должность.

С 2016 года в Перу сменилось пять президентов. В 2018 году Педро Пабло Кучински подал в отставку перед голосованием по импичменту. Сменивший его на этом посту Мартин Вискарра был отстранен от должности в результате процедуры импичмента в связи с обвинениями во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.

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Перу импичмент парламент
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