В Грузии провалилась попытка импичмента президента

Президент Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку: за ее импичмент проголосовали только 86 депутатов, для принятия решения нужно было не менее 100 голосов. Процедуру инициировала правящая партия «Грузинская мечта»

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Парламент Грузии проголосовал по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили, его поддержали 86 депутатов из как минимум 100 необходимых, поэтому глава государства сохранит свой пост, передает Mtavari.

Против высказался один член парламента, многие оппозиционные депутаты на голосовании не присутствовали.

С инициативой импичмента президента выступила правящая партия «Грузинская мечта». Она обвинила Зурабишвали в нарушении Конституции, поскольку президент без согласования правительства в конце августа — начале сентября отправилась в зарубежное турне. В частности, она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, и Брюссель, где провела переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Грузинская мечта» согласно процедуре импичмента смогла собрать необходимое число подписей депутатов, чтобы подать представление в Конституционный суд. Он должен был решить, нарушила ли Зурабишвили Основной закон или нет.

Президент Грузии отказалась уходить в отставку Политика

16 октября суд постановил, что нарушение было, поскольку президент Грузии по Конституции (ст.52) представляет страну во внешней политике с согласия правительства. Защита настаивала, что Зурабишвили руководствовалась ст. 49 (в ней сказано, что глава государства представляет Гру­зию во вне­шних сно­ше­ниях) и ст. 78 (о необходимости принятия всех мер для интеграции Грузии в ЕС и НАТО).

Зурабишвили после этого решения заявила, что не собирается уходить в отставку и будет «там, где была» всю жизнь, выступая за «европейское и демократическое будущее» Грузии.



Повторно начать процедуру импичмента президента по тому же основанию согласно грузинской Конституции нельзя.