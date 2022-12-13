Отстраненный от власти президент Перу назвал нового лидера «узурпатором»

Экс-президент Перу Педро Кастильо, которому парламент страны, конгресс, 7 декабря объявил импичмент, назвал нового президента Дину Болуарте «узурпатором», говорится в письме Кастильо, размещенном в его Twitter.

Импичмент Кастильо последовал после того, как он объявил о роспуске парламента и проведении выборов в новый конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Его решение не поддержали в правительстве, а депутаты объявили президенту недоверие в связи с «постоянной моральной недееспособностью» и обвинили его в коррупции. Затем Кастильо задержали.

В соответствии с Основным законом, главой государства стала вице-президент Болуарте. 12 декабря она сообщила о проведении в 2014 году досрочных всеобщих выборов.

«То, что недавно сказал узурпатор, не более чем те же сопли и слюни правого переворота. Поэтому народ не должен попасться на их грязную игру новых выборов», — написал бывший перуанский лидер.

Себя он назвал «униженным, лишенным связи с внешним миром, подвергшимся жестокому обращению и похищенным». Кастильо отметил, что не уйдет в отставку и не откажется «от своих высоких и священных функций» главы государства.

Правительства Колумбии, Мексики, Аргентины и Боливии в своем совместном заявлении назвали Кастильо «жертвой антидемократического преследования» и призвали уважать права экс-президента и гарантировать ему судебную защиту. Власти же США ранее выразили поддержку новому правительству Перу во главе с Болуарте.

С 2016 года в Перу сменилось пять президентов. Кастильо — бывший учитель из крестьянской семьи — был избран главой государства во время выборов в прошлом году, он обошел соперника с небольшим перевесом. Срок полномочий Кастильо должен был истечь в 2026 году. Ему за время президентского срока уже дважды пытались объявить импичмент — в декабре прошлого года и в марте этого.

В стране на фоне политического кризиса идут протесты. По данным министерства здравоохранения страны, которые приведены в Twitter ведомства, в результате беспорядков погибли как минимум четыре человека, более 30 получили ранения.