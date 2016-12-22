В Южной Корее экс-президента приговорили еще к 8 годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе еще к восьми годам тюрьмы за растрату госсредств и вмешательство в выборы. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Также суд обязал ее выплатить штраф в размере 3,3 млрд вон (около $3 млн).
Прокуроры требовали приговорить ее к 15 годам. В январе Пак Кын Хе были предъявлены обвинения в получении средств из бюджета Национального разведывательного агентства страны, а также в незаконном участии в назначении кандидатов на выборы от правящей в годы ее президентства партии.
Сама экс-президент не присутствовала на заседании, так как считает суды в отношении нее «политически мотивированными».
В апреле 2018 года Пак Кын Хе заочно приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Ее обвинили в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.
Коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.Пак Кын Хе объявили импичмент в конце 2016 года, в апреле 2017 года ей были предъявлены обвинения. Чхве Сун Силь в феврале 2018 года приговорили к 20 годам тюрьмы.