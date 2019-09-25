Запуск процесса импичмента президента Трампа. Главное

Председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны. Почему демократы решились на такой шаг сейчас и что может произойти дальше — разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Кто и почему решил начать процедуру импичмента

Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Она дала указания шести комитетам палаты начать расследование действий главы государства. «Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию, палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте», — заявила Пелоси на пресс-конференции. Глава государства, сказала Пелоси, должен отвечать за свои действия.

Импичмент президента означает вынесение против него обвинений в совершении серьезных преступлений, например в государственной измене и взяточничестве. За импичментом может следовать отрешение президента от власти. Причем полный перечень нарушений, преследуемых в порядке импичмента, в Конституции США не приводится. Конгрессмены определяют, достаточны ли преступления президента для вынесения ему импичмента.

Поводом стала публикация газеты The Washington Post, которая 19 сентября со ссылкой на двух отставных чиновников написала, что после телефонного разговора президента с неназванным иностранным лидером, в ходе которого Трамп дал «тревожное обещание», один из американских разведчиков написал формальную жалобу своему начальству на действия президента. Позже The Washington Post и другие издания сообщили, что речь шла о состоявшемся в июле телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн, только если Зеленский поможет ему получить компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Трампа сообщения об импичменте застали в Нью-Йорке, где он принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Он отреагировал на новости в Twitter. Действия демократов он назвал «харасментом президента» и пообещал в среду опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Президент Украины также находится в Нью-Йорке, у него на этой неделе должна состояться первая личная встреча с Трампом. Фотогалерея Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов

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