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Конфликт в Афганистане ,  
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Женщины продолжили вести передачи на афганском телевидении

Фото: Mohammad Ismail / Reuters
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В Афганистане женщины по-прежнему ведут телевизионные программы, несмотря на приход к власти членов запрещенной в России террористической организации «Талибан», сообщил глава службы новостей телеканала TOLO News Мирака Попал в Twitter.

«Мы сегодня продолжили наше вещание с женщинами-ведущими», — сообщил Попал. Так, ведущая Бехешта Арганд взяла интервью у представителя талибов Мавлави Абдулхака Хемада.

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Фото:ЕРА / ТАСС

Журналист «Радио Свобода» (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) в Афганистане Мустафа Каземи сообщил, что большинство телеканалов после прихода талибов убрали женщин-ведущих из эфира.

Жившая в Афганистане до 13 лет Хомира Резаи ранее рассказала в эфире Би-би-си, что, по ее информации из Кабула, талибы в столице ищут дома женщин-блогеров, активисток и всех тех, кто имеет известность в обществе, и отмечают их двери яркой краской.

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Фото:Zabi Karimi / AP

Наступление «Талибана» (запрещена в России) в Афганистане усилилось после объявления США о выводе контингента из страны. К началу июля страну покинуло более 90% американских войск. Талибы объявили 15 августа об установлении контроля над всей территорией Афганистана, в частности, боевики заняли столицу Кабул.

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Талибы сообщили, что намерены позволить женщинам выходить из дома без сопровождения мужчин, а также работать и получать образование. Представитель движения отметил, что женщины, тем не менее, обязаны носить хиджаб. Накануне TOLO News сообщил, что присутствие женщин на городских улицах заметно сократилось, многие не решаются покинуть дома.

Прежде Афганистан был подконтролен «Талибану» с 1996 по 2001 год, тогда девочкам было запрещено посещать школы. Женщины не могли работать вне дома или выходить из дома без сопровождения мужчин, им также предписывалось носить закрывающую все тело одежду.

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