Женщины продолжили вести передачи на афганском телевидении

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В Афганистане женщины по-прежнему ведут телевизионные программы, несмотря на приход к власти членов запрещенной в России террористической организации «Талибан», сообщил глава службы новостей телеканала TOLO News Мирака Попал в Twitter.

«Мы сегодня продолжили наше вещание с женщинами-ведущими», — сообщил Попал. Так, ведущая Бехешта Арганд взяла интервью у представителя талибов Мавлави Абдулхака Хемада.

Журналист «Радио Свобода» (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) в Афганистане Мустафа Каземи сообщил, что большинство телеканалов после прихода талибов убрали женщин-ведущих из эфира.

Жившая в Афганистане до 13 лет Хомира Резаи ранее рассказала в эфире Би-би-си, что, по ее информации из Кабула, талибы в столице ищут дома женщин-блогеров, активисток и всех тех, кто имеет известность в обществе, и отмечают их двери яркой краской.