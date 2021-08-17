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Военно-транспортный самолет США вывез из Кабула около 640 беженцев

Фото: MarcusReports / Twitter
Фото: MarcusReports / Twitter

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула около 640 беженцев. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителей Минобороны США.

«Примерно 640 афганских гражданских лиц высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — сказал чиновник.

По его словам, изначально самолет не должен был брать на борт такое число людей, однако беженцы поднялись на полуоткрытую рампу C-17. Вместо того, чтобы попытаться вынудить людей покинуть самолет, экипаж принял решение взлетать, добавил представитель американского Минобороны.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Позднее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что в отсеке шасси C-17 было найдено тело афганца через несколько часов после того, как самолет вылетел из аэропорта Кабула. По данным источников, тело на время вывело шасси из строя.

Ранее, 15 августа, боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, он сложил полномочия, чтобы избежать бойни.

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Сейчас воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются. На этом фоне граждане Афганистана и других стран массово пытаются эвакуироваться.

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Накануне, 16 августа, три афганца сорвались с американского военного самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Корреспондент The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter уточняет, что речь шла о самолете C-17. Издание Asvaka News уточнило, что они пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетавшего самолета.

Источник Reuters сообщал, что США начали эвакуировать свое посольство 15 августа. Также ведется эвакуация американских граждан и афганцев, которые сотрудничали с американским правительством. 16 августа США приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу от людей.

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