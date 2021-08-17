Военно-транспортный самолет США вывез из Кабула около 640 беженцев

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Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула около 640 беженцев. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителей Минобороны США.

«Примерно 640 афганских гражданских лиц высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — сказал чиновник.

По его словам, изначально самолет не должен был брать на борт такое число людей, однако беженцы поднялись на полуоткрытую рампу C-17. Вместо того, чтобы попытаться вынудить людей покинуть самолет, экипаж принял решение взлетать, добавил представитель американского Минобороны.

Позднее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что в отсеке шасси C-17 было найдено тело афганца через несколько часов после того, как самолет вылетел из аэропорта Кабула. По данным источников, тело на время вывело шасси из строя.