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Несколько человек упали с самолета, который взлетал из Кабула

Трое афганцев пытались покинуть страну, уцепившись за шасси самолета ВВС США, который вылетал из аэропорта Кабула

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Трое граждан Афганистана сорвались с военного самолета, вылетавшего из международного аэропорта Кабула, сообщает Al Arabiya.

По данным местного издания Asvaka News, они пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетавшего самолета. Издание со ссылкой на местных жителей сообщает, что люди упали на крыши жилых домов. Они не выжили.

Корреспондент The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter уточняет, что речь идет об американском военно-транспортном самолете C-17. Кадры происшествия также опубликовал пользователь Twitter Муслим Шерзад: он подтвердил, что люди упали с американского самолета.

Еще одно видео опубликовало агентство Tolo News: видно, как афганцы бежали за самолетом ВВС США на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула, некоторые цеплялись за конструкции машины.

15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует столицу и всю территорию Афганистана. Боевики также установили контроль над всеми погранпереходами, покинуть страну теперь можно только на самолете. Однако затем Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило все коммерческие рейсы и рекомендовало транзитным самолетам облетать страну. Воздушное пространство Кабула открыто только для военных.

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В аэропорту Кабула возникли хаос и паника на фоне отмены рейсов
Политика
Фото:Reuters

Из-за этого в аэропорту Кабула начались паника и хаос. Как писала The Wall Street Journal, утром 16 августа минимум трое погибли возле пассажирского терминала: они были убиты из огнестрельного оружия. В то же время AFP со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные делали предупредительные выстрелы в воздух, после того как на летное поле аэропорта прорвалась толпа.

CNN также пишет, что очевидцы сообщают о выстрелах. Кто именно стреляет, не уточняется. Американские военные укрепили часть периметра колючей проволокой. В аэропорту ждут тысячи афганцев, которые надеются вылететь из страны.

Несмотря на хаос, эвакуация иностранных дипломатов из Кабула продолжается, рейсы выполняются в специально отведенной для этого зоне аэропорта.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Афганистан Талибан Аэропорт Кабул
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