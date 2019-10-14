Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
Медведев обошел Федерера и поднялся на 3-е место в чемпионской гонке ATP Спорт, 15:45 Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции Общество, 15:40 Фигуранты двух резонансных дел Котов и Павликова решили пожениться Общество, 15:38 В учебном центре МВД Франции объявили тревогу из-за посетителя с оружием Общество, 15:32 ЛУКОЙЛ заявил о договоренности по компенсации получателю грязной нефти Бизнес, 15:23 Следствие сообщило о задержании четырех новых фигурантов «дела 27 июля» Общество, 15:18 В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк на ₽8 млн Общество, 15:18 Футболист ЦСКА вышел на поле после пятимесячного отсутствия из-за травмы Спорт, 15:14 Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо Бизнес, 15:07 Далеко не отсталый континент: как вести бизнес в Африке. Часть 3 Pro, 15:02 Обвиняемый в изнасилованиях в Томской области оказался экс-милиционером Общество, 14:47 Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию Политика, 14:46 От милитари до изумруда: палитра зеленого на циферблатах Стиль, 14:45 Нурмагомедов назвал Фергюсона единственным возможным соперником в UFC Спорт, 14:41
Общество ,  
0 
Экзопланеты и борьба с нищетой: за что дали Нобелевские премии — 2019

14 ноября в Швеции назвали лауреатов Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике. На прошлой неделе в Норвегии назвали обладателей Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также лауреата Премии мира. В этом году размер премии составляет чуть меньше $1 млн. Кто и за что получил награды в этом году — в обзоре РБК
Нобелевская премия по медицине
Фото: Theresa Keil / Reuters

Лауреатами стали британец Питер Рэтклифф и американцы Грегг Семенза и Уильям Кэлин. Они получили премию за исследование, как клетки организма человека реагируют на изменение уровня кислорода. В Нобелевском комитете отметили, что открытие молекулярных механизмов помогло в борьбе с онкологическими и другими заболеваниями.

На фото: Грегг Семенза
Нобелевская премия по физике
Фото: Simon Dawson / Reuters

Премию получили швейцарцы Дидье Келоз и Мишель Майор, а также канадец Джеймс Пиблз. Пиблза наградили «за теоретические открытия в физической космологии». Он — один из разработчиков теории Большого взрыва и популяризатор науки.

Келоз и Майор в 1995 году стали первооткрывателями экзопланеты — первой планеты вне Солнечной системы, обращающейся вокруг звезды. С тех пор в галактике Млечный Путь удалось найти 4 тыс. таких небесных тел.

На фото: Дидье Келоз

Нобелевская премия по химии
Фото: Issei Kato / Reuters

Премию получили немец Джон Гуденаф, японец Акира Ёсино и британец Стэнли Уиттингем. Их наградили за разработку литий-ионных аккумуляторов, отметив, что «лауреаты заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу». Уиттингем разработал прототип литиевой батареи еще в 1970-х, в 1980-м Гуденаф смог повысить напряжение в таких батареях с двух до четырех вольт, а чуть позже благодаря Ёсино получилось создать коммерческие литий-ионные аккумуляторы — легкие, компактные и с большой емкостью.

На фото: Акира Ёсино

Нобелевская премия по литературе 2018 года
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Нобелевскую премию по литературе на этот раз вручали сразу за два года: в прошлом году Нобелевский комитет по литературе распустили на фоне скандала.

Премию за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. В прошлом году она стала первой представительницей Польши, получившей Букеровскую премию за роман «Бегуны». Нобелевский комитет наградил ее «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни»
Нобелевская премия по литературе 2019 года
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Лауреатом премии по литературе этого года стал австриец Петер Хандке. Нобелевский комитет назвал его одним из самых влиятельных писателей послевоенной Европы, отметив множество созданных им за 50 лет произведений. Хандке наградили с формулировкой «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта». Хандке в Европе активно критиковали за поддержку режима Слободана Милошевича — президента Сербии и позднее Югославии

Нобелевская премия мира
Фото: Francisco Seco / AP

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили «за усилия по достижению мира и за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей». С момента вступления в должность в 2018 году после массовых протестов он провел серию реформ, включая отмену цензуры и амнистию политзаключенных, и заключил мирный договор с Эритреей. В Нобелевском комитете указали, что отдельно хотят отметить всех, кто работает над установлением мира на востоке Африки

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля
Фото: Jose Vicente / AP

Премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присудили экономистам Майклу Кремеру и Абхиджиту Банерджи (США) и француженке Эстер Дюфло. Их наградили за поиск нового подхода в борьбе с глобальной бедностью. Метод заключается в том, чтобы разделить большую экономическую проблему на более мелкие и сначала заниматься их решением. 

Эстер Дюфло 46 лет, она самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике, а также вторая в истории женщина, получившая эту награду. Она занимается экономическими исследованиями совместно со своим мужем Абхиджитом Банерджи, и они стали первыми супругами, разделившими эту премию.

На фото: Эстер Дюфло (в центре)

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Нобелевская премия, бедность, экзопланета, аккумулятор, Эфиопия
Материалы по теме
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Экономика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
Общество
Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter