Нобелевская премия по физике

Премию получили швейцарцы Дидье Келоз и Мишель Майор, а также канадец Джеймс Пиблз. Пиблза наградили «за теоретические открытия в физической космологии». Он — один из разработчиков теории Большого взрыва и популяризатор науки.

Келоз и Майор в 1995 году стали первооткрывателями экзопланеты — первой планеты вне Солнечной системы, обращающейся вокруг звезды. С тех пор в галактике Млечный Путь удалось найти 4 тыс. таких небесных тел.

На фото: Дидье Келоз