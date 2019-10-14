14 ноября в Швеции назвали лауреатов Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике. На прошлой неделе в Норвегии назвали обладателей Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также лауреата Премии мира. В этом году размер премии составляет чуть меньше $1 млн. Кто и за что получил награды в этом году — в обзоре РБК
Лауреатами стали британец Питер Рэтклифф и американцы Грегг Семенза и Уильям Кэлин. Они получили премию за исследование, как клетки организма человека реагируют на изменение уровня кислорода. В Нобелевском комитете отметили, что открытие молекулярных механизмов помогло в борьбе с онкологическими и другими заболеваниями.На фото: Грегг Семенза
Премию получили швейцарцы Дидье Келоз и Мишель Майор, а также канадец Джеймс Пиблз. Пиблза наградили «за теоретические открытия в физической космологии». Он — один из разработчиков теории Большого взрыва и популяризатор науки.
Келоз и Майор в 1995 году стали первооткрывателями экзопланеты — первой планеты вне Солнечной системы, обращающейся вокруг звезды. С тех пор в галактике Млечный Путь удалось найти 4 тыс. таких небесных тел.
На фото: Дидье Келоз
Премию получили немец Джон Гуденаф, японец Акира Ёсино и британец Стэнли Уиттингем. Их наградили за разработку литий-ионных аккумуляторов, отметив, что «лауреаты заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу». Уиттингем разработал прототип литиевой батареи еще в 1970-х, в 1980-м Гуденаф смог повысить напряжение в таких батареях с двух до четырех вольт, а чуть позже благодаря Ёсино получилось создать коммерческие литий-ионные аккумуляторы — легкие, компактные и с большой емкостью.
На фото: Акира Ёсино
Нобелевскую премию по литературе на этот раз вручали сразу за два года: в прошлом году Нобелевский комитет по литературе распустили на фоне скандала.Премию за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. В прошлом году она стала первой представительницей Польши, получившей Букеровскую премию за роман «Бегуны». Нобелевский комитет наградил ее «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни»
Лауреатом премии по литературе этого года стал австриец Петер Хандке. Нобелевский комитет назвал его одним из самых влиятельных писателей послевоенной Европы, отметив множество созданных им за 50 лет произведений. Хандке наградили с формулировкой «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта». Хандке в Европе активно критиковали за поддержку режима Слободана Милошевича — президента Сербии и позднее Югославии
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили «за усилия по достижению мира и за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей». С момента вступления в должность в 2018 году после массовых протестов он провел серию реформ, включая отмену цензуры и амнистию политзаключенных, и заключил мирный договор с Эритреей. В Нобелевском комитете указали, что отдельно хотят отметить всех, кто работает над установлением мира на востоке Африки
Премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присудили экономистам Майклу Кремеру и Абхиджиту Банерджи (США) и француженке Эстер Дюфло. Их наградили за поиск нового подхода в борьбе с глобальной бедностью. Метод заключается в том, чтобы разделить большую экономическую проблему на более мелкие и сначала заниматься их решением.
Эстер Дюфло 46 лет, она самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике, а также вторая в истории женщина, получившая эту награду. Она занимается экономическими исследованиями совместно со своим мужем Абхиджитом Банерджи, и они стали первыми супругами, разделившими эту премию.
На фото: Эстер Дюфло (в центре)