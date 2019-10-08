Теоретик и первооткрыватели экзопланеты поделили Нобелевку по физике

Премию разделили между учеными, открывшими первую экзопланету в 1995 году, и космолог, работавший над моделью Большого взрыва

Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили Джеймс Пиблз (Канада), Дидье Келоз и Мишель Майор (оба из Швейцарии).

Келоз и Майор стали лауреатами премии за открытие экзопланеты на орбите звезды солнечного типа. Пиблз — «за теоретические открытия в физической космологии».

Пиблз более двух десятков лет работал над теорией, которая стала основанием современного понимания истории Вселенной, отметили в Нобелевском комитете. В частности, он работал над моделью Большого взрыва.

Келоз и Майор занимались поиском новых миров в нашей галактике. В 1995 году они нашли первую планету вне нашей Солнечной системы, вращающуюся вокруг орбиты звезды 51 Пегаса (Гельветиос). Их открытие стало началом революции в астрономии и за прошедшее время в Млечном пути нашли более 4 тыс. экзопланет.