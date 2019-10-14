Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Лауреатами награды стали американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло. Дюфло и Банержи стали первой супружеской парой, совместно получившей Нобелевскую премию по экономике

Фото: Karin Wesslen / Reuters

Учрежденную Банком Швеции премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемую Нобелевской премией по экономике, в 2019 году разделили в равных долях трое ученых — американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

В соответствии с официальной формулировкой, премия присуждена «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

«Лауреаты нынешнего года разработали новый подход к получению надежных ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью. Результаты их работ и исследователей, шедших по их стопам, значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике», — говорится в сообщении Шведской королевской академии наук.

В сообщении отмечается, что метод лауреатов 2019 года заключается в разбиении большой проблемы глобальной бедности на множество более мелких, решение каждой из которых можно найти в ходе «полевых экспериментов».