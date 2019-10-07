Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
СМИ сообщили о стрельбе рядом с крупным рынком в Новосибирске Общество, 13:13 Прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году Политика, 13:12 Эрдоган сообщил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии Политика, 13:10 Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР Политика, 13:08 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 13:07 Люк Бессон назвал обвинения в изнасиловании ложью Общество, 13:05 Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter Общество, 13:04 Московские дизайнеры успешно представили свои работы на выставке в Китае Партнерский материал, 13:03 Строительство «Тамани» Мишеля Литвака профинансировал ВТБ Бизнес, 12:53 Как побороть стресс и тревогу этой осенью Стиль, 12:49 Гурам Инцкирвели — про DSC OFF, разбитый Aurus и трагедию на дрэге Авто, 12:47 Иран пояснил повод для задержания российской журналистки Политика, 12:45 В Минздраве допустили запрет вейпов «в отдаленной перспективе» Общество, 12:45 Вышинского назначили исполнительным директором «России сегодня» Технологии и медиа, 12:40
Общество ,  
0 
Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород
Премию по медицине разделили трое лауреатов. Они получили награду за открытия в области того, как клетки реагируют на разный уровень кислорода
Уильям Кэлин (Фото: Damon Runyon Cancer Research Foundation / YouTube)

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет.

«Фундаментальное значение кислорода было известно веками, а вот как клетки адаптируются к изменению уровня кислорода, долгое время было непонятно. Работа нобелевских лауреатов этого года раскрыла молекулярные механизмы, стоящие за тем, как клетки реагируют на изменения в снабжении кислородом», — говорится в сообщении.

В Нобелевском комитете отметили, что открытия Рэтклиффа, Семензы и Кэлина помогли в борьбе с анемией, раком и многими другими болезнями.

Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($913 тыс.).

Фотогалерея 
«Не нашлось живого кандидата»: десять казусов Нобелевской премии

С объявления лауреата в области физиологии или медицины началась Нобелевская неделя. Во вторник будет присуждена награда в области физики, в среду — в химии, в четверг назовут обладателей сразу двух Нобелевских премий по литературе — за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала). В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака. Американский ученый изучал белок, который выступает в роли своеобразного тормоза для иммунной системы. Гипотеза Эллисона заключалась в том, что если «отключить» этот белок, то иммунные клетки человека можно настроить на атаку раковых. Его японский коллега нашел такой же белок и пришел к схожим выводам.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Нобелевская премия, медицина
Материалы по теме
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
Общество
В США умер открывший метод быстрого анализа ДНК нобелевский лауреат
Общество
Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты
Свое дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter