Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

Премию по медицине разделили трое лауреатов. Они получили награду за открытия в области того, как клетки реагируют на разный уровень кислорода

Уильям Кэлин (Фото: Damon Runyon Cancer Research Foundation / YouTube)

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет.

«Фундаментальное значение кислорода было известно веками, а вот как клетки адаптируются к изменению уровня кислорода, долгое время было непонятно. Работа нобелевских лауреатов этого года раскрыла молекулярные механизмы, стоящие за тем, как клетки реагируют на изменения в снабжении кислородом», — говорится в сообщении.

В Нобелевском комитете отметили, что открытия Рэтклиффа, Семензы и Кэлина помогли в борьбе с анемией, раком и многими другими болезнями.

Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($913 тыс.).