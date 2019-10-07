Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет.
«Фундаментальное значение кислорода было известно веками, а вот как клетки адаптируются к изменению уровня кислорода, долгое время было непонятно. Работа нобелевских лауреатов этого года раскрыла молекулярные механизмы, стоящие за тем, как клетки реагируют на изменения в снабжении кислородом», — говорится в сообщении.
В Нобелевском комитете отметили, что открытия Рэтклиффа, Семензы и Кэлина помогли в борьбе с анемией, раком и многими другими болезнями.
Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($913 тыс.).