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Кремль подтвердил контакты с Турцией по проведению операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова турецкого президента о контактах Москвы и Анкары по операции «Источник мира», которую на прошлой неделе на севере и северо-востоке Сирии начала турецкая армия, передает корреспондент РБК.

По его словам, между властями обеих стран были определенные контакты и переговоры по этой теме. Песков уточнил, что контакты шли по линии МИДа, а также заявил о существовании канала связи между российскими и турецкими военными.

Кроме того, пресс-секретарь ответил на возможность вовлечения России в эту операцию. «Ну, мы даже не хотели бы думать о таком варианте. Мне больше нечего добавить. Для этого существуют каналы связи между нашими военными», — сказал он.

Отвечая на вопрос о выдвижении турецких войск навстречу сирийской армии, пресс-секретарь отметил, что это стало следствием договоренности Сирии и курдов при посредничестве с Россией.

Материал дополняется

Авторы: Владимир Дергачев, Михаил Юшков
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