Минобороны Турции заявило о 550 уничтоженных «террористах» в Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 11:08 Почему стабильные монеты угрожают мировой финансовой системе Крипто, 11:00 Путин поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем Общество, 10:58 В Улан-Удэ автомобиль насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке Общество, 10:57 В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов Технологии и медиа, 10:50 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 10:38 Ставки на красное: как работает букмекерский бизнес в Китае Pro, 10:35 Потеря связи: чем плох законопроект о почтовых сервисах Мнение, 10:35 ЕС продлил санкции против главы военной разведки, Петрова и Боширова Политика, 10:32 ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике Бизнес, 10:27 Холод в холоде: нужно ли включать кондиционер зимой Авто, 10:22 Синоптики пообещали тепло в Москве в ближайшие дни Общество, 10:19 Саудовский нефтехимический гигант заключит сделку с компанией из России Бизнес, 10:19 СМИ сообщили о входе войск Асада в подконтрольный курдам город Табка Политика, 10:15
Операция Турции в Сирии ,  
0 
Минобороны Турции заявило о 550 уничтоженных «террористах» в Сирии

Число убитых турецкими военными бойцов курдских вооруженных формирований в ходе операции «Источник мира» в Сирии выросло до 550, сообщило Министерство национальной обороны страны в своем Twitter-аккаунте.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партией Курдистана и «Сил самообороны сирийских курдов». — РБК), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», которая успешно продолжилась к востоку от Евфрата, составило 550 человек», — говорится в сообщении турецкого Минобороны. Ранее ведомство сообщало об уничтожении 399 «террористов» в ходе военного наступления.

Накануне, 13 октября, курдская группировка «Сирийские демократические силы» признала потерю только 22 бойцов, еще 34 были ранены. По версии курдской стороны, в ходе наступления были уничтожены 78 турецких военных, семь единиц бронетехники уничтожены.

Турция начала операцию в Сирии 9 октября, после того как лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в невыполнении обещаний по созданию безопасной зоны на границе. Военные действия Анкары направлены против курдских «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США, и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористической организацией.

Политика
Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Вашингтон не поддержал проведение операции. Тем не менее Вашингтон не стал препятствовать ее началу и решил эвакуировать около 1 тыс. своих военных с севера Сирии, где ведутся боевые действия. Против операции высказались и некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, которые приостановили военные поставки в Турцию.

Накануне, 13 октября, в сирийский Курдистан вошли сирийские военные. По заявлению курдских военных формирований, сирийские военные поддержат их в отражении турецкой агрессии.

Теги: Турция, Сирия, сирийские курды
Материалы по теме
Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции после визита крымских депутатов в Стамбул
Политика
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter