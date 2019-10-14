Минобороны Турции заявило о 550 уничтоженных «террористах» в Сирии

Число убитых турецкими военными бойцов курдских вооруженных формирований в ходе операции «Источник мира» в Сирии выросло до 550, сообщило Министерство национальной обороны страны в своем Twitter-аккаунте.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партией Курдистана и «Сил самообороны сирийских курдов». — РБК), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», которая успешно продолжилась к востоку от Евфрата, составило 550 человек», — говорится в сообщении турецкого Минобороны. Ранее ведомство сообщало об уничтожении 399 «террористов» в ходе военного наступления.

Накануне, 13 октября, курдская группировка «Сирийские демократические силы» признала потерю только 22 бойцов, еще 34 были ранены. По версии курдской стороны, в ходе наступления были уничтожены 78 турецких военных, семь единиц бронетехники уничтожены.

Турция начала операцию в Сирии 9 октября, после того как лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в невыполнении обещаний по созданию безопасной зоны на границе. Военные действия Анкары направлены против курдских «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США, и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористической организацией.