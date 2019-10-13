Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией

Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией

Стороны достигли соглашения, которое должно помочь курдам отразить наступление Турции. Ранее стало известно, что сирийские войска двинулись в северные части страны

Фото: Reuters

В рамках соглашения, достигнутого между курдскими группировками и Дамаском, правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить наступление Турции. Об этом говорится в заявлении курдской стороны, сообщает Reuters.

Развертывание войск поддержит «Сирийские демократические силы» (СДС) в их противостоянии с «агрессией и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники», говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что сирийская армия двинулась в северные части страны, контролируемые курдами. Было ли какое-то соглашение между Дамаском и курдскими группировками оставалось неясным.

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