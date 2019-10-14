Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По мнению руководителя ведомства, американские военные находятся «в ловушке» между военными двух стран. Это сложная ситуация для США, поскольку обе стороны являются союзными, отметил Эспер. Министр обороны назвал сложившуюся обстановку «ужасной», отметив, что она становится «с каждым часом все хуже».

«Мы не подписывались воевать с Турцией, давним союзником НАТО, в интересах «Сирийских демократических сил», — заявил Эспер, добавив, что Вашингтон не имеет достаточно сил в регионе, чтобы остановить турецкое наступление. По словам министра обороны, американские военные после вывода из зоны боевых действий не покинут полностью страну, а направятся на юг Сирии.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время вывести большую часть американских войск с севера Сирии. О выводе около 1 тыс. военных страны в максимально быстрые сроки заявлял накануне и Эспер.

13 октября стало известно, что курды договорились с сирийскими властями о размещении войск вдоль границы с Турцией, чтобы помешать ее военному наступлению: Анкара начала операцию «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США, и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), заявив, что Соединенные Штаты не выполнили своего обещания по созданию безопасной зоны в регионе. США с самого начала отказались участвовать в операции. Позже ряд европейских стран осудили действия Турции, а Франция и Германии приостановили поставки вооружения в страну.