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Война в Сирии ,  
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Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия в рамках военной операции «Источник мира» займет город Кобани, расположенный на турецко-сирийской границе. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, по этой теме ходят разные слухи, но официальная Анкара узнала через дипломатические каналы, что российские власти положительно относятся к тому, чтобы турецкие войска заняли Кобани. «Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях», — отметил президент.

Также он заявил о планах Турции обеспечить безопасный вход в город Манбидж для сирийской армии. При этом Эрдоган уточнил, что турецкий контингент не будет входить в город. Глава государства напомнил, что у Анкары было соглашение с США по Манбиджу, согласно которому из этого населенного пункта в течение 90 дней должны были быть выведены все террористы, однако этого не произошло. «Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева — наши арабские братья», — добавил Эрдоган.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция в Сирии, Турция
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