СМИ сообщили о входе войск Асада в подконтрольный курдам город Табка

Сирийские войска заняли периметр военного аэродрома Табка, находящегося в нескольких километрах от одноименного города в провинции Ракка. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Сирийские войска, прибывшие для поддержки курдов, продвигаются на север, в сторону границы с Турцией. Источник телеканала сообщает, что сирийская армия без препятствий проходит блокпосты курдских «Сирийских демократических сил» (SDF).

Курдский телеканал Rudaw сообщает, что колонны сирийской армии уже достигли города Тилль Темир в провинции Хасеке в сирийском Курдистане. Он находится в 30 км от города Рас-эль-Айн, который накануне в результате боев взяла под свой контроль турецкая армия.

Военную операцию «Источник мира» на территории сирийского Курдистана турецкие войска начали 9 октября. Анкара анонсировала планы создания «зоны безопасности» на границе Сирии и Турции глубиной порядка 30 км. Турецкая авиация и артиллерия начали удары по позициям курдского ополчения, вскоре наземное наступление в нескольких точках на границе начала турецкая армия.

Курдские силы сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате ударов турецкой армии. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 10 октября заявило о том, что число беженцев, бегущих из зоны конфликта, может достигать сотен тысяч, информацию об этом 13 октября подтвердило российское Министерство обороны.