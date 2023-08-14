branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12 человек Общество, 00:16
Представитель ЮАР назвал спекуляциями сообщения о скором расширении БРИКС Политика, 00:02
Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет превысили ₽50 млрд Экономика, 00:01
Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 35 Мнение, 14 авг, 23:59
«Зубило» и «Мальва»: какое оружие показали на форуме «Армия-2023» Технологии и медиа, 14 авг, 23:38 
Прокуратура начала проверку после пожара на автозаправке в Махачкале Общество, 14 авг, 23:37
Число пострадавших в результате взрыва в Махачкале выросло до 20 человек Общество, 14 авг, 23:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти перекрыли газоснабжение в районе пожара на заправке в Махачкале Общество, 14 авг, 23:31
Власти ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на месторождении Общество, 14 авг, 23:18
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до пяти Общество, 14 авг, 23:14
Взрыв на заправке в Дагестане. Видео Общество, 14 авг, 23:13
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 14 авг, 23:00
В мэрии Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе Общество, 14 авг, 22:55
В Краснодарском крае упал учебный самолет Общество, 14 авг, 22:46
Технологии и медиа ,  
0 

«Зубило» и «Мальва»: какое оружие показали на форуме «Армия-2023»

14 августа начал работу международный военно-технический форум «Армия-2023». Среди новинок — беспилотник-платформа, который может поднимать в воздух аппаратуру и быть невидимым для средств радиоэлектронной борьбы, беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» и сигнализатор для биологической разведки. Что еще показали на форуме — в фоторепортаже РБК
Беспилотный бронеавтомобиль &laquo;Зубило&raquo; разработан для штурмовых групп. Его можно также использовать для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Бронеавтомобиль представил завод &laquo;Ремдизель&raquo;. Предприятие специализируется на ремонте и производстве всего модельного ряда автомобилей и специальной техники &laquo;КамАЗ&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» разработан для штурмовых групп. Его можно также использовать для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Бронеавтомобиль представил завод «Ремдизель». Предприятие специализируется на ремонте и производстве всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ»

Российская колесная самоходная артиллерийская установка &laquo;Мальва&raquo; калибра 152&nbsp;мм создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, ракетных и минометных батарей, а также систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица &laquo;Мальва&raquo; способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси, указывал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии &laquo;Ростеха&raquo; Бекхан Оздоев. У установки есть режим &laquo;одновременный огневой налет&raquo;, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели, отмечали&nbsp;в госкорпорации. Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минут. Комплекс был разработан в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте &laquo;Буревестник&raquo;. В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии. В июле 2023 года &laquo;Ростех&raquo; завершил испытания. По их итогам в госкорпорации отметили, что &laquo;Мальва&raquo; более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, притом обладает&nbsp;б&oacute;льшим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. 10 августа первый заместитель гендиректора &laquo;Ростеха&raquo; Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации создают модернизированный вариант колесной гаубицы &laquo;Мальва&raquo; с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» калибра 152 мм создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, ракетных и минометных батарей, а также систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси, указывал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. У установки есть режим «одновременный огневой налет», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели, отмечали в госкорпорации. Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минут.

Комплекс был разработан в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии. В июле 2023 года «Ростех» завершил испытания. По их итогам в госкорпорации отметили, что «Мальва» более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, притом обладает бóльшим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. 10 августа первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации создают модернизированный вариант колесной гаубицы «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО

Концерн &laquo;Калашников&raquo; представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Автомат способен выпустить до 700 патронов в минуту, в его магазине 30 патронов. Модель отличается большей эргономичностью, оснащен оптическим и ночным прицелами, лазерным целевым указателем (ЛЦУ), тактическим фонарем и оборудован дополнительной рукояткой. Автомат имеет улучшенное охлаждение ствола, отмечал концерн. АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Автомат способен выпустить до 700 патронов в минуту, в его магазине 30 патронов. Модель отличается большей эргономичностью, оснащен оптическим и ночным прицелами, лазерным целевым указателем (ЛЦУ), тактическим фонарем и оборудован дополнительной рукояткой. Автомат имеет улучшенное охлаждение ствола, отмечал концерн. АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова

Усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой рассчитан на размещение 10 человек и может разгоняться на по шоссе до 80 км/ч. Производителем является &laquo;Военно-промышленная компания&raquo;. После модернизации у бронетранспортера значительно усилили броню впереди, на бортах и в задней части&nbsp;&mdash; он способен выдержать попадание бронебойных пуль Б-32. Мощность двигателя&nbsp;&mdash; 330 лошадиных сил. БТР предназначен &laquo;для транспортировки личного состава и борьбы с однотипными изделиями, воздушными и надводными целями и живой силой противника и защиты размещенного внутри машины боевого расчета&raquo;, передавал ТАСС со ссылкой на материалы компании-производителя
Фото: Андрей Любимов / РБК

Усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой рассчитан на размещение 10 человек и может разгоняться на по шоссе до 80 км/ч. Производителем является «Военно-промышленная компания». После модернизации у бронетранспортера значительно усилили броню впереди, на бортах и в задней части — он способен выдержать попадание бронебойных пуль Б-32. Мощность двигателя — 330 лошадиных сил. БТР предназначен «для транспортировки личного состава и борьбы с однотипными изделиями, воздушными и надводными целями и живой силой противника и защиты размещенного внутри машины боевого расчета», передавал ТАСС со ссылкой на материалы компании-производителя

Ракетно-космическая корпорация &laquo;Энергия&raquo; имени С.П. Королева представила на форуме &laquo;уточненный облик&raquo; Российской орбитальной станции&nbsp;&mdash; макет станции после второго этапа ее развертывания. Развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа, ранее указывали в компании. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей&nbsp;&mdash; научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором&nbsp;&mdash; появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. Впервые &laquo;Роскосмос&raquo; показал макет новой российской орбитальной станции в прошлом году, в ходе Международного военно-технического форума &laquo;Армия-2022&raquo;.&nbsp;Российскую орбитальную станцию решили&nbsp;строить после объявления об уходе России с МКС: 26 июля 2022 года глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов заявил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева представила на форуме «уточненный облик» Российской орбитальной станции — макет станции после второго этапа ее развертывания. Развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа, ранее указывали в компании. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором — появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания.

Впервые «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции в прошлом году, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС: 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов заявил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года

Базовый модуль Российской орбитальной станции станет основным органом&nbsp;ее управления. Макет&nbsp;модуля показала ракетно-космической корпорация &laquo;Энергия&raquo; на объединенной экспозиции Роскосмоса
Фото: Андрей Любимов / РБК

Базовый модуль Российской орбитальной станции станет основным органом ее управления. Макет модуля показала ракетно-космической корпорация «Энергия» на объединенной экспозиции Роскосмоса

Разведывательный комплекс с отечественным тепловизором &laquo;БПЛА400Т&raquo; впервые показали на форуме &laquo;Армия-2022&raquo;, тогда&nbsp;же стало известно, что дрон уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне конфликта на Украине. Разработчик&nbsp;&mdash; Оптико-механическое конструкторское бюро (ОКБ) &laquo;Астрон&raquo;&nbsp;&mdash; в марте 2023 года заявил, что дрон-разведчик будет модернизирован, в частности, увеличена дальность полета комплекса. Модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т (на фото) был представлен на форуме &laquo;Армия-2023&raquo;. Новая его версия&nbsp;оснащена системой сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов, сообщил&nbsp;ТАСС
Фото: Андрей Любимов / РБК

Разведывательный комплекс с отечественным тепловизором «БПЛА400Т» впервые показали на форуме «Армия-2022», тогда же стало известно, что дрон уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне конфликта на Украине. Разработчик — Оптико-механическое конструкторское бюро (ОКБ) «Астрон» — в марте 2023 года заявил, что дрон-разведчик будет модернизирован, в частности, увеличена дальность полета комплекса. Модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т (на фото) был представлен на форуме «Армия-2023». Новая его версия оснащена системой сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов, сообщил ТАСС

Танк Т-72БЗМ с установленной&nbsp;системой модульного комплекса подавления &laquo;Тритон&raquo;.&nbsp;Комплекс предназначен для защиты от&nbsp;FPV-дронов&nbsp;(First Person View, вид от первого лица) в четырех диапазонах
Фото: Андрей Любимов / РБК

Танк Т-72БЗМ с установленной системой модульного комплекса подавления «Тритон». Комплекс предназначен для защиты от FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица) в четырех диапазонах

Система подъема аппаратуры &laquo;Квазимачта&raquo;&nbsp;&mdash; квадрокоптер-платформа, который может поднимать в воздух радиоэлектронную аппаратуру до двух килограммов. Беспилотник связан с землей кабелем питания. Комплекс не подвержен средствам радиоэлектронной борьбы, при этом он может висеть в воздухе не менее 24 часов. &laquo;Квазимачта&raquo; может вести видеонаблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне и передавать информацию на наземные терминалы в реальном времени, указывают в концерне-разработчике &laquo;Калашников&raquo;. Коптер &laquo;хорошо себя показал во время практической апробации на СВО&raquo;, сообщил журналистам президент концерна &laquo;Калашников&raquo; Алан Лушников
Фото: Андрей Любимов / РБК

Система подъема аппаратуры «Квазимачта» — квадрокоптер-платформа, который может поднимать в воздух радиоэлектронную аппаратуру до двух килограммов. Беспилотник связан с землей кабелем питания. Комплекс не подвержен средствам радиоэлектронной борьбы, при этом он может висеть в воздухе не менее 24 часов. «Квазимачта» может вести видеонаблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне и передавать информацию на наземные терминалы в реальном времени, указывают в концерне-разработчике «Калашников». Коптер «хорошо себя показал во время практической апробации на СВО», сообщил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников

Свои средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники на форуме также представил Иран. Иранский дрон &laquo;Шахин&raquo; (Shahin) весит два килограмма, но может перевозить груз до 14 килограммов. Аппарат оснащен пятью электронными моторами и может находиться в движении два-три часа. Максимальная высота полета&nbsp;&mdash; около 4&nbsp;км
Фото: Андрей Любимов / РБК

Свои средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники на форуме также представил Иран. Иранский дрон «Шахин» (Shahin) весит два килограмма, но может перевозить груз до 14 килограммов. Аппарат оснащен пятью электронными моторами и может находиться в движении два-три часа. Максимальная высота полета — около 4 км

Представители Ирана показали иранский беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса Arash министру обороны Сергею Шойгу, видно на кадрах Минобороны России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особое внимание в ходе форума &laquo;Армия-2023&raquo; будет уделено беспилотным летательным аппаратам. &laquo;Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоемкой и высокотехнологичной отрасли&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил&nbsp;Путин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Представители Ирана показали иранский беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса Arash министру обороны Сергею Шойгу, видно на кадрах Минобороны России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особое внимание в ходе форума «Армия-2023» будет уделено беспилотным летательным аппаратам. «Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоемкой и высокотехнологичной отрасли», — отметил Путин

Автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки &laquo;МААС-БР&raquo; предназначен для биологического контроля атмосферного воздуха. Он может обнаружить в воздухе биологические аэрозоли&nbsp;&mdash; возбудителей инфекционных болезней и определить их по групповой принадлежности: бактерии, вирусы, токсины. &laquo;Это используется в войсках радиационной, химической и биологической защиты &lt;&hellip;&gt; как стационарно, так и на бортовых машинах разведки&raquo;,&nbsp;&mdash; пояснил исполняющий обязанности директора ФГУП &laquo;Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения&raquo; ФМБА России Константин Стяжкин (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас по заказу Минобороны России сигнализатор проходит государственные испытания. Прибор можно использовать как самостоятельно, так и в передвижных лабораториях мониторинга окружающей среды
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки «МААС-БР» предназначен для биологического контроля атмосферного воздуха. Он может обнаружить в воздухе биологические аэрозоли — возбудителей инфекционных болезней и определить их по групповой принадлежности: бактерии, вирусы, токсины. «Это используется в войсках радиационной, химической и биологической защиты <…> как стационарно, так и на бортовых машинах разведки», — пояснил исполняющий обязанности директора ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения» ФМБА России Константин Стяжкин (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас по заказу Минобороны России сигнализатор проходит государственные испытания. Прибор можно использовать как самостоятельно, так и в передвижных лабораториях мониторинга окружающей среды

Комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса &laquo;Ланцет&raquo; применяются в зоне военной операции на Украине. &laquo;Ростех&raquo; намерен в несколько раз увеличить производство дронов-камикадзе, заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков на форуме &laquo;Армия-2023&raquo; в интервью телеканалу &laquo;Россия-24&raquo;. &laquo;Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Артяков.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет» применяются в зоне военной операции на Украине. «Ростех» намерен в несколько раз увеличить производство дронов-камикадзе, заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» в интервью телеканалу «Россия-24». «Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная», — сказал Артяков.

Молельня военно-полевого храма на автомобильной базе может вместить&nbsp;до взвода военнослужащих.&nbsp;В автомобиле есть все необходимое, чтобы священнослужитель смог служить вблизи передовой: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места.&nbsp;Второе предназначено для водителя &mdash; помощника священника, который также выполняет функции охранника
Фото: Андрей Любимов / РБК

Молельня военно-полевого храма на автомобильной базе может вместить до взвода военнослужащих. В автомобиле есть все необходимое, чтобы священнослужитель смог служить вблизи передовой: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе предназначено для водителя — помощника священника, который также выполняет функции охранника

Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа вооружение российская армия форум беспилотники Минобороны оружие
Материалы по теме
На «Армии-2023» впервые покажут 152-мм артиллерийскую гаубицу «Мальва»
Политика
На «Армии-2023» покажут трофейную технику НАТО
Политика
На форуме «Армия-2023» покажут импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс»
Политика