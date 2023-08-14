«Зубило» и «Мальва»: какое оружие показали на форуме «Армия-2023»
14 августа начал работу международный военно-технический форум «Армия-2023». Среди новинок — беспилотник-платформа, который может поднимать в воздух аппаратуру и быть невидимым для средств радиоэлектронной борьбы, беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» и сигнализатор для биологической разведки. Что еще показали на форуме — в фоторепортаже РБК
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» разработан для штурмовых групп. Его можно также использовать для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Бронеавтомобиль представил завод «Ремдизель». Предприятие специализируется на ремонте и производстве всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ»
Российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» калибра 152 мм создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, ракетных и минометных батарей, а также систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси, указывал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. У установки есть режим «одновременный огневой налет», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели, отмечали в госкорпорации. Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минут.
Комплекс был разработан в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии. В июле 2023 года «Ростех» завершил испытания. По их итогам в госкорпорации отметили, что «Мальва» более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, притом обладает бóльшим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. 10 августа первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации создают модернизированный вариант колесной гаубицы «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО
Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Автомат способен выпустить до 700 патронов в минуту, в его магазине 30 патронов. Модель отличается большей эргономичностью, оснащен оптическим и ночным прицелами, лазерным целевым указателем (ЛЦУ), тактическим фонарем и оборудован дополнительной рукояткой. Автомат имеет улучшенное охлаждение ствола, отмечал концерн. АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова
Усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой рассчитан на размещение 10 человек и может разгоняться на по шоссе до 80 км/ч. Производителем является «Военно-промышленная компания». После модернизации у бронетранспортера значительно усилили броню впереди, на бортах и в задней части — он способен выдержать попадание бронебойных пуль Б-32. Мощность двигателя — 330 лошадиных сил. БТР предназначен «для транспортировки личного состава и борьбы с однотипными изделиями, воздушными и надводными целями и живой силой противника и защиты размещенного внутри машины боевого расчета», передавал ТАСС со ссылкой на материалы компании-производителя
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева представила на форуме «уточненный облик» Российской орбитальной станции — макет станции после второго этапа ее развертывания. Развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа, ранее указывали в компании. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором — появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания.
Впервые «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции в прошлом году, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС: 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов заявил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года
Базовый модуль Российской орбитальной станции станет основным органом ее управления. Макет модуля показала ракетно-космической корпорация «Энергия» на объединенной экспозиции Роскосмоса
Разведывательный комплекс с отечественным тепловизором «БПЛА400Т» впервые показали на форуме «Армия-2022», тогда же стало известно, что дрон уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне конфликта на Украине. Разработчик — Оптико-механическое конструкторское бюро (ОКБ) «Астрон» — в марте 2023 года заявил, что дрон-разведчик будет модернизирован, в частности, увеличена дальность полета комплекса. Модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т (на фото) был представлен на форуме «Армия-2023». Новая его версия оснащена системой сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов, сообщил ТАСС
Танк Т-72БЗМ с установленной системой модульного комплекса подавления «Тритон». Комплекс предназначен для защиты от FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица) в четырех диапазонах
Система подъема аппаратуры «Квазимачта» — квадрокоптер-платформа, который может поднимать в воздух радиоэлектронную аппаратуру до двух килограммов. Беспилотник связан с землей кабелем питания. Комплекс не подвержен средствам радиоэлектронной борьбы, при этом он может висеть в воздухе не менее 24 часов. «Квазимачта» может вести видеонаблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне и передавать информацию на наземные терминалы в реальном времени, указывают в концерне-разработчике «Калашников». Коптер «хорошо себя показал во время практической апробации на СВО», сообщил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников
Свои средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники на форуме также представил Иран. Иранский дрон «Шахин» (Shahin) весит два килограмма, но может перевозить груз до 14 килограммов. Аппарат оснащен пятью электронными моторами и может находиться в движении два-три часа. Максимальная высота полета — около 4 км
Представители Ирана показали иранский беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса Arash министру обороны Сергею Шойгу, видно на кадрах Минобороны России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особое внимание в ходе форума «Армия-2023» будет уделено беспилотным летательным аппаратам. «Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоемкой и высокотехнологичной отрасли», — отметил Путин
Автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки «МААС-БР» предназначен для биологического контроля атмосферного воздуха. Он может обнаружить в воздухе биологические аэрозоли — возбудителей инфекционных болезней и определить их по групповой принадлежности: бактерии, вирусы, токсины. «Это используется в войсках радиационной, химической и биологической защиты <…> как стационарно, так и на бортовых машинах разведки», — пояснил исполняющий обязанности директора ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения» ФМБА России Константин Стяжкин (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас по заказу Минобороны России сигнализатор проходит государственные испытания. Прибор можно использовать как самостоятельно, так и в передвижных лабораториях мониторинга окружающей среды
Комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет» применяются в зоне военной операции на Украине. «Ростех» намерен в несколько раз увеличить производство дронов-камикадзе, заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» в интервью телеканалу «Россия-24». «Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная», — сказал Артяков.
Молельня военно-полевого храма на автомобильной базе может вместить до взвода военнослужащих. В автомобиле есть все необходимое, чтобы священнослужитель смог служить вблизи передовой: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе предназначено для водителя — помощника священника, который также выполняет функции охранника