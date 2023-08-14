«Зубило» и «Мальва»: какое оружие показали на форуме «Армия-2023»

Российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» калибра 152 мм создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, ракетных и минометных батарей, а также систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси, указывал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. У установки есть режим «одновременный огневой налет», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели, отмечали в госкорпорации. Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минут.

Комплекс был разработан в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии. В июле 2023 года «Ростех» завершил испытания. По их итогам в госкорпорации отметили, что «Мальва» более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, притом обладает бóльшим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. 10 августа первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации создают модернизированный вариант колесной гаубицы «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО