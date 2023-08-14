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На «Армии-2023» показали храм на колесах с холодильником и биотуалетом

На «Армии-2023» показали храм на колесах с холодильником и биотуалетом

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК

На форуме «Армия-2023» представлен военно-полевой храм на автомобильной базе, молельня которого может вместить до взвода военнослужащих, рассказал «РИА Новости» иерей Борис Гришин.

«Машина  — военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окормляют личный состав в зоне проведения СВО. Машина модульная, основа модуля — сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции и надувная палатка 4х4 м, что позволяет вместить до взвода личного состава в тыловых подразделениях, там, где пересменка идет, либо в тыловой зоне», — рассказал он.

По его словам, машина может нести службу и без палатки. В автомобиле есть все необходимое, чтобы священнослужитель смог добраться до военнослужащих вблизи передовой: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места.

Второе предназначено для водителя — помощника священника, который также выполняет функции охранника.

Машина является экспериментальным образцом, в зоне спецоперации таких систем еще нет.

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В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. 

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, <...> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, Василенков назначен исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Как пояснили ТАСС в синодальном отделе, ранее миссия по окормлению военнослужащих в зоне СВО была возложена на протопресвитера военного и морского духовенства, которым после возрождения этой должности в июне 2022 года был назначен глава отдела священник Олег Овчаров.

Теги
Минобороны религия священники
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