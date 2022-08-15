«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции

На первом этапе развертывания станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором этапе к ним присоединятся еще два — целевой и производственный, а также платформа обслуживания

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Видео макета опубликовано на сайте госкорпорации.

Эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

Развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. «Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования», — рассказали в «Роскосмосе».

На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. Таким образом объем станции для экипажа из двух-четырех человек увеличится до 667 куб. м, из них до 49 куб. м для установки научного оборудования.

В видеоролике говорится, что у российской орбитальной станции увеличится зона видимости, по сравнению с тем, какая она есть на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Это позволит проводить обзор всей поверхности Земли, мониторинг ледовой обстановки, составлять точный прогноз погоды в полярных широтах, идентифицировать зоны лесных пожаров.

Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС. 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов заявил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года.

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В NASA, комментируя планы России уйти с МКС, рассказали, что не получали уведомление по этому поводу. США заявили о намерении продолжать работать на станции до 2030 года (в январе 2031 года МКС собираются затопить), после сворачивания российской миссии. Руководитель космических операций NASA Кэти Людерс в свою очередь рассказала Reuters, что Россия сообщила NASA о планах оставаться на МКС по крайней мере до 2028 года.

РОСС — планируемая российская орбитальная станция. Она не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей. В основу РОСС ляжет модуль НЭМ-1, который РКК «Энергия» почти десять лет строила для МКС. Его запуск запланирован в период с 2025–2026 годов до 2030-го. Запуск остальных модулей, которые еще не созданы, — с 2030 по 2035 год.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал в Telegram, что для перемещения станции на другие высокие орбиты будет использоваться межпланетный ядерный буксир «Зевс». Его разрабатывают конструкторское бюро «Арсенал» в Санкт-Петербурге, Центр Келдыша в Москве, а также на предприятиях госкорпорации «Росатом.

Кроме того, Рогозин также заявлял, что на фоне западных санкций российская орбитальная служебная станция может стать военно-прикладной, если к моменту ее развертывания мир останется таким же «враждебным».