Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для борьбы с гаубицами НАТО

Гаубица «Мальва» (Фото: Минобороны России)

Предприятия «Ростеха» создают модернизированный вариант колесной гаубицы «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в разговоре с «РИА Новости».

«Сейчас создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — заверил он.

Артяков напомнил, что базовый вариант «Мальвы» успешно прошел госиспытания.

В середине мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») Александр Потапов сообщил, что новое самоходное орудие 2С43 «Мальва» успешно прошло государственные испытания.

«Ростех» по итогам испытаний отметил, что «Мальва» более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, притом обладает бóльшим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

«Наш главный приоритет — сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности САС и защите их экипажей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.