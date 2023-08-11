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В России создают беспилотную бронемашину «Зубило» для штурмовых групп

«Ремдизель»: в России представят беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп

В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу завода «Ремдизель», который создает эту машину.

«В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — сказал собеседник агентства.

Бронеавтомобиль «Зубило» предназначен для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

«Ремдизель» — завод в Набережных Челнах, специализирующийся на ремонте и производстве всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ». Также там выпускаются бронеавтомобили семейств «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

На нем планируется представить более 28 тыс. экспонатов. Участие в форме примут свыше 1,5 тыс. российских и зарубежных представителей, в том числе «Рособоронэкспорт», концерн «Алмаз-Антей», «Ростех» и другие.

Теги
разработка бронемашины беспилотники
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