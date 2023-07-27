«Ростех» завершил госиспытания колесной гаубицы «Мальва»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
В Крыму запретили допуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку Политика, 11:23
Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет Политика, 11:22
Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке Политика, 11:19
Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Прямая трансляция Политика, 11:14
Песков допустил, что переворот в Нигере обсудят на саммите в Петербурге Политика, 11:13
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Volkswagen назвал цену продажи российских активов Авто, 11:13
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как заработать на маркетплейсе: восемь метрик, которые нужно отслеживать Pro, 11:10
Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 11:00 
Вышел трейлер мини-сериала о суде между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд Life, 10:53
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам Политика, 10:51
Прокуратура США потребовала тюремного заключения экс-главы FTX до суда Крипто, 10:50
«Это разумно!»: как взыскать с контрагента судебные расходы по максимуму Pro, 10:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 10:50
Военная операция на Украине ,  
0 

«Ростех» завершил госиспытания колесной гаубицы «Мальва»

Ростех завершил госиспытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва»
Сюжет
Военная операция на Украине
Колесная гаубица&nbsp;&laquo;Мальва&raquo;
Колесная гаубица «Мальва» (Фото: Минобороны России)

«Ростех» завершил госиспытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва», говорится на сайте госкорпорации.

«Она более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями», — говорится в сообщении.

«Мальва» предназначена для поражения «командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», сообщили в «Ростехе».

«Наш главный приоритет — сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси. «Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км», — отметил Оздоев.

18 июля в «Ростехе» сообщили, что российские войска получили от госкорпорации первую партию новых самоходных минометов «Дрок». Минометный комплекс 2С41 создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун», он укомплектован механизированными приводами наведения и системой управления огнем, а орудие расположено в броневой башне. Военные могут вести огонь, не выходя из кабины, сообщали в «Ростехе».

Его максимальная дальность стрельбы составляет 6 км. В боекомплект входит до 64 мин и 500 патронов. Масса «Дрока» составляет 14,5 т. Он способен развивать скорость до 100 км/ч.
 

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Акции Carvana подорожали на 1000%. Никто не знает почему
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist
Как заработать на маркетплейсе: восемь метрик, которые нужно отслеживать
Теги
Ростех гаубица вооружение
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о деле о мошенничестве против структуры «Ростеха»
Бизнес
«Ростех» сообщил о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ
Политика
В «Ростехе» заявили о способности российской БМП-3 уничтожить Bradley
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter