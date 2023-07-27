«Ростех» завершил госиспытания колесной гаубицы «Мальва»

Колесная гаубица «Мальва» (Фото: Минобороны России)

«Ростех» завершил госиспытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва», говорится на сайте госкорпорации.

«Она более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями», — говорится в сообщении.

«Мальва» предназначена для поражения «командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», сообщили в «Ростехе».

«Наш главный приоритет — сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, благодаря колесному шасси. «Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км», — отметил Оздоев.

18 июля в «Ростехе» сообщили, что российские войска получили от госкорпорации первую партию новых самоходных минометов «Дрок». Минометный комплекс 2С41 создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун», он укомплектован механизированными приводами наведения и системой управления огнем, а орудие расположено в броневой башне. Военные могут вести огонь, не выходя из кабины, сообщали в «Ростехе».

Его максимальная дальность стрельбы составляет 6 км. В боекомплект входит до 64 мин и 500 патронов. Масса «Дрока» составляет 14,5 т. Он способен развивать скорость до 100 км/ч.

