«Калашников» показал короткоствольный автомат АК-19 под патрон НАТО

Автомат АК-19 (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО, передает ТАСС. Автомат нового образца презентовали на площадке форума «Армия-2023».

Автомат АК-19 — это индивидуальное стрелковое оружие, созданное на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это экспортный вариант автомата АК-12, использующий патрон калибра 5.56х45 мм.

Модель отличается большей эргономичностью. Автомат оснащен складным, регулируемым по длине прикладом. Может быть оснащен коллиматорным, оптическим и ночным прицелами, лазерным целевым указателем (ЛЦУ), тактическим фонарем и оборудован дополнительной рукояткой. Имеет улучшенное охлаждение ствола.

Технически автомат способен выпустить до 700 патронов в минуту, в его магазине 30 патронов.

Автомат АК-12 калибра 5,45 — это основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава на вооружении мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

На нем планируется представить более 28 тыс. экспонатов. Участие в форме примут свыше 1,5 тыс. российских и зарубежных представителей, в том числе «Рособоронэкспорт», концерн «Алмаз-Антей», «Ростех» и другие.