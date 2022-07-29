Глава «Роскосмоса»: дата окончания работы на МКС пока не определена

Борисов заявил, что дату ухода России с МКС еще не выбрали

Россия пока никого не предупреждала о своем намерении выйти из проекта МКС, поскольку необходимости делать это сегодня нет, пояснил глава госкорпорации

Фото: Роскосмос

Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Процесс выхода может начаться как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года. Борисов в связи с этим отметил, что пока Россия никого не предупреждала о своем намерении, поскольку «необходимости делать это сегодня нет».

Тем не менее нет никакого секрета, что страна начнет реализацию этого процесса, заявил чиновник и напомнил, что доложил об уходе МКС президенту.

Глава госкорпорации также выразил сожаление, что совместным космическим проектам, которые обогатили человеческие знания о Вселенной, «дают политическую окраску». Он заверил, что в решении о судьбе МКС нет политических аспектов.

Борисов 26 июля при докладе президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года. К этому времени Россия начнет строить свою орбитальную станцию.

В NASA заявили, что Россия не уведомила их об этом решении. США заявили о намерении продолжать работать на станции до 2030 года, после сворачивания российской миссии. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал сообщения о предстоящем сворачивании печальным событием и неожиданностью для Вашингтона.

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Руководитель космических операций NASA Кэти Людерс рассказала Reuters, что Россия сообщила NASA о планах оставаться на Международной космической станции по крайней мере до 2028 года. «Мы не получали никаких указаний на каком-либо рабочем уровне о том, что что-то изменилось», — добавила она.