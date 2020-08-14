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В МВД Белоруссии отвергли издевательства над задержанными

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах никто не издевался. Видеозапись с высказыванием Барсукова опубликовал в Telegram белорусский новостной портал Tut.by.

«Издевательств никаких не было», — сказал он. «Я с каждым переговорил», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста.

Барсуков в ночь с 13 на 14 августа лично приехал к минскому Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Он пообещал, что всех задержанных на протестах, которые остаются в изоляторе, отпустят до 6:00 14 августа.

В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж
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Протесты в Белоруссии начались вечером в воскресенье, сразу после оглашения первых данных экзит-полов о результатов выбора президента. Они показали победу Александра Лукашенко с большим отрывом от остальных. Протесты почти сразу переросли в столкновения с силовиками.

По официальным данным, за четыре дня протестов в Белоруссии задержали более 7 тыс. человек. Задерживали не только протестующих, но и сотрудников СМИ, в том числе российских. Жители жаловались на избиения со стороны силовиков.

Теги: Белоруссия, протесты, задержания, МВД
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