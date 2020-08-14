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В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

Встретить освобожденных из изолятора на улице Окрестина собрались десятки жителей Минска и волонтеры
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вечером в четверг из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске начали выпускать людей, задержанных на акциях протеста в последние дни. Встретить их пришли десятки людей.

На видео, которые очевидцы размещают в социальных сетях, видно, что людей, которые покидают территорию СИЗО, встречают аплодисментами. При этом агентство «РИА Новости» сообщает, что некоторые освобожденные призывают это не делать. По их словам, сотрудники изолятора на овации «реагируют новыми побоями».

Издание Onliner указывает, что в течение всего дня людям, которые ожидали выхода задержанных на улице Окрестина, привозили воду и еду. Среди встречающих есть и волонтеры, которые вызвались отвозить выходящих из изолятора до дома.

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Участники акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов

Поздно вечером к ИВС приехал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Он заверил, что всех задержанных отпустят к 6 утра.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что некоторых из задержанных увозили из СИЗО на машинах скорой помощи. Одна из вышедших из изолятора сообщила, что сотрудники милиционеры били людей и всячески их унижали.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился перед теми гражданами, которые во время акций протеста «попали под раздачу». При этом в задержаниях он обвинил организаторов оппозиционных шествий. По его словам, «технология цветных революций предполагает вовлечение случайных людей».

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«Мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать», - заявил Караев.

За последние дни в Минске и других городах страны были задержаны несколько тысяч человек, которые высказывали недовольство официальными результатами президентских выборов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Минск
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