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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Саудовская авиакомпания отказалась от покупки 30 самолетов Boeing 737 MAX

Саудовская авиакомпания Flyadeal, принадлежащая авиаперевозчику Saudia, отказалась приобретать у американской авиастроительной корпорации Boeing 30 самолетов модели 737 Max. Об этом сообщает BBC News.

В общей сложности стоимость контракта должна была составить $5,9 млрд. Соглашение предусматривало возможность закупки еще 20 самолетов. Boeing планировал продать перевозчику самолеты со скидкой. Однако компания решила пополнить авиапарк самолетами Airbus A320.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после двух случаев крушения самолетов данной модели. В частности, в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737 MAX, в результате чего погибли 189 человек. Вторая авиакатастрофа произошла в марте текущего года: спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы разбился самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, летевший в Кению. 

Впоследствии ряд стран, включая Евросоюз, США и Россию приняли решение приостановить эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Теги: Boeing-737
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