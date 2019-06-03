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Американские власти нашли бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max
Федеральная авиационная администрация (FAA) США сообщила о новых проблемах с самолетом Boeing 737 Max. Выяснилось, что на нескольких сотнях лайнеров установлены неправильно сделанные детали
Фото: Ted S. Warren / AP

В сообщении FAA, которое цитирует агентство Reuters, указывается, что компания подрядчик поставляла Boeing неправильно сделанные направляющие планки предкрылков, что может сказаться на их прочности. Такие детали, влияющие на плавность взлета и посадки, были установлены на 300 самолетов Boeing 737 Max и более старую версию Boeing 737.

В FAA указали, что проблемы с предкрылком не должны привести к крушению самолета, однако могут негативно сказаться на полете.

В свою очередь в Boeing сообщили, что подозревают наличие бракованных частей на двадцати лайнерах 737 Max. При этом в компании добавили, что намерены заново перепроверить все машины, о которых сообщила FAA.

Авиакомпании в разных странах мира были вынуждены приостановить эксплуатацию 737 Max в марте после второй за полгода катастрофы с самолетом этой модели. После крушения самолета Ethiopian Airlines авиационные власти заявили, что запрещают полеты до появления дополнительных гарантий безопасности и установки нового программного обеспечения. По данным Reuters, в самих США ограничения могут быть сняты ближе к середине лета.

Сообщение FAA, как сообщает Bloomberg, появилось на фоне попыток Boeing убедить руководителей крупнейших авиакомпаний на форуме в Сеуле в том, что их самолеты являются надежными. «Что бы они там не говорили о своем самолете, это ничего не будет значить, пока не появится подтверждения от регулятора», - заявил на это президент Emirates Тим Кларк. «Они нанесли слишком большой ущерб отрасли, а потому обязаны исправлять свою ошибку», - добавил он. Согласился с ним и CEO Lufthansa Карстен Шпор.

В Emirates подчеркнули, что даже если запрет на полеты 737 Max будет снят в июле, авиакомпания будет готова вернуть самолеты этой модели лишь в декабре. В Singapore Airlines в свою очередь отказались говорить о том, будут ли использовать 737 Max в ближайшие месяцы. «Зачем покупать самолет, на котором люди не захотят летать», - объяснил позицию Thai Airways президент авиакомпании Сумет Дамронгчайтам.

Среди тех, кто заявил о вере в Boeing, были руководители индийской Spice jet, а также панамской Copa Airlines.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing
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