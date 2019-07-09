Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

После двух авиакатастроф с новейшим самолетом Boeing 737 MAX и запрета на его эксплуатацию во многих странах продажи авиапроизводителя резко сократились

Самолеты Boeing 737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.

В общей сложности производитель отправил заказчикам с начала года 239 коммерческих самолетов, а на второй квартал пришлись поставки только 90 из них.

Если за первые три месяца года Boeing поставила авиакомпаниям 89 Boeing 737, то с апреля по июль корпорация отправила заказчикам только 24 таких лайнера.

Компания также не продала во втором квартале ни одного Boeing 737 MAX: после двух авиакатастроф с самолетами этой модели регуляторы многих стран приостановили их эксплуатацию. Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.