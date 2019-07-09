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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Бизнес ,  
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Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
После двух авиакатастроф с новейшим самолетом Boeing 737 MAX и запрета на его эксплуатацию во многих странах продажи авиапроизводителя резко сократились
Самолеты Boeing 737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.

В общей сложности производитель отправил заказчикам с начала года 239 коммерческих самолетов, а на второй квартал пришлись поставки только 90 из них.

Если за первые три месяца года Boeing поставила авиакомпаниям 89 Boeing 737, то с апреля по июль корпорация отправила заказчикам только 24 таких лайнера.

Компания также не продала во втором квартале ни одного Boeing 737 MAX: после двух авиакатастроф с самолетами этой модели регуляторы многих стран приостановили их эксплуатацию. Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.

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Сотни пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов модели 737 MAX

Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин. Если такая динамика поставок сохранится, то по итогам года американская компания может потерять звание крупнейшего в мире производителя самолетов и впервые за восемь лет уступит европейскому конкуренту, указывает агентство.

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Саудовская авиакомпания отказалась от покупки 30 самолетов Boeing 737 MAX

7 июля стало известно, что корпорация Boeing проиграла контракт на поставку 30 лайнеров модели 737 MAX саудовской авиакомпании Flyadeal (принадлежит авиаперевозчику Saudia). В общей сложности стоимость контракта должна была составить $5,9 млрд. Однако Flyadeal предпочла заключить контракт с Airbus. Этот производитель поставит саудовскому перевозчику свои самолеты 320-й модели.

В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет 737 MAX авиакомпании Lion Air (погибли 189 человек) и в марте 2019 года спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы упал такой же самолет Ethiopian Airlines, вылетевший в Кению.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Boeing, 737 MAX, отчет, Поставки
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