Bloomberg узнал о еще одной найденной властями ЕС проблеме Boeing 737 MAX

Американской компании направлен список требований, которые она должна выполнить для возобновления полетов. Среди них — устранение проблем с автопилотом

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Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полетов. По данным Bloomberg, одно из них связано с работой автопилота и ранее не упоминалось применительно к этой модели самолета.

Первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения, а также системы обучения пилотов. Как отмечает агентство, эти пункты упоминались, когда речь шла о причинах двух недавних катастроф. Что же касается автопилота, то проблемы с его работой не обсуждались. Между тем в EASA утверждают, что автоматическая система управления самолетов может не отключиться при чрезвычайной ситуации. В этом случае пилоты не смогут вовремя исправить сложное положение, что может угрожать безопасности пассажиров.

Источник Bloomberg, близкий к FAA, сообщил, что поднятые европейцами темы совпадают с тем, как видят ситуацию американские чиновники. В свою очередь в Boeing заявили, что готовы сотрудничать с регулирующими органами.