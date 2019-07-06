Bloomberg узнал о еще одной найденной властями ЕС проблеме Boeing 737 MAX

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,25 63,31 EUR Нал. 72,20 71,23 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 396,00 +444,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
МИД назвал неадекватной американскую концепцию противодействия России Политика, 13:29 Путин поздравил Назарбаева с днем рождения Политика, 13:29 Бывший капитан «Ромы» Даниэле де Росси решил завершить карьеру Спорт, 13:29 В Совфеде сравнили антироссийскую риторику США с голодным драконом Политика, 13:25 В ОНК сообщили о пожеланиях оказавшегося в СИЗО помощника полпреда в УрФО Общество, 13:19 Колобков назвал голословными обвинения против Попова и Бубки Спорт, 13:16 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 13:15 Bloomberg узнал о еще одной найденной властями ЕС проблеме Boeing 737 MAX Общество, 13:00 Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области Общество, 12:52 Решение по задержанному за госизмену помощнику полпреда примут 8 июля Политика, 12:37 Зеленский назначил адвоката главой Львовской области Политика, 12:31 Матч за Суперкубок России по футболу. Что важно знать Спорт, 12:27 Чемпион баскетбольной Евролиги в составе ЦСКА перешел в «Фенербахче» Спорт, 12:25 В Петербурге похоронили 14 погибших в Баренцевом море подводников Общество, 12:25
Общество ,  
0 
Bloomberg узнал о еще одной найденной властями ЕС проблеме Boeing 737 MAX
Американской компании направлен список требований, которые она должна выполнить для возобновления полетов. Среди них — устранение проблем с автопилотом
Фото: Elaine Thompson / AP

Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полетов. По данным Bloomberg, одно из них связано с работой автопилота и ранее не упоминалось применительно к этой модели самолета.

Бизнес
СМИ узнали о подозрениях властей США из-за сборки Boeing 787 Dreamliner

Первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения, а также системы обучения пилотов. Как отмечает агентство, эти пункты упоминались, когда речь шла о причинах двух недавних катастроф. Что же касается автопилота, то проблемы с его работой не обсуждались. Между тем в EASA утверждают, что автоматическая система управления самолетов может не отключиться при чрезвычайной ситуации. В этом случае пилоты не смогут вовремя исправить сложное положение, что может угрожать безопасности пассажиров.

Источник Bloomberg, близкий к FAA, сообщил, что поднятые европейцами темы совпадают с тем, как видят ситуацию американские чиновники. В свою очередь в Boeing заявили, что готовы сотрудничать с регулирующими органами.

Технологии и медиа
Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

По словам бывшего пилота Boeing Джона Кокса, ныне возглавляющего компанию Safety Operating Systems, подобные требования регулятора — нормальное явление. Пока, однако, непонятно, как каждый из пунктов может повлиять на решение о возвращении 737 MAX.

Boeing 737 MAX разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Второй лайнер упал в марте этого года в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. В связи с этим многие страны приостановили использование этой модели из соображений безопасности. Среди них были Россия, США и страны Евросоюза.

Бизнес
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин

В начале мая 2019 года газета The Wall Street Journal писала, что Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX. Впоследствии в концерне признали, что планировали исправить систему в 2020 году. Федеральное авиационное управление США также выяснило, что компания-подрядчик поставляла Boeing неправильно изготовленные детали.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing, Евросоюз
Материалы по теме
Boeing направит $100 млн на выплаты семьям жертв двух катастроф 737 MAX
Общество
Пассажирский Boeing сел в Израиле с порванной шиной
Общество
В «Победе» сообщили об отказе Boeing помочь с американскими визами
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter