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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии

Корпорация Boeing сообщила о кадровых перестановках топ-менеджеров после авиакатастрофы лайнера модели 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии, передает Reuters со ссылкой на письмо руководства корпорации.

Согласно сообщению, главного инженера и вице-президента в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джона Гамильтона освободили от функций топ-менеджера, чтобы он «смог сосредоточиться на решении технических задач» в ходе расследования крушения 737 MAX 8.

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Вместо Гамильтона вице-президентом по инженерным разработкам назначили Линн Хоппер, которая до этого возглавляла компанию Test & Evaluation в инженерной группе Boeing.

Данную перестановку кадров корпорация объяснила расстановкой приоритетов и привлечением новых ресурсов для расследования.

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Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. Ранее, в октябре 2018 года, самолет этой же модели авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии, на борту были 189 пассажиров.

Позднее многие страны, включая Россию, запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией. Корпорация 15 марта приостановила поставки самолетов этой модели клиентам.

Теги: Boeing, топ-менеджеры, авиакатастрофа, Эфиопия, 737 MAX
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