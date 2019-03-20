Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии

Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии

Корпорация Boeing сообщила о кадровых перестановках топ-менеджеров после авиакатастрофы лайнера модели 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии, передает Reuters со ссылкой на письмо руководства корпорации.

Согласно сообщению, главного инженера и вице-президента в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джона Гамильтона освободили от функций топ-менеджера, чтобы он «смог сосредоточиться на решении технических задач» в ходе расследования крушения 737 MAX 8.

Вместо Гамильтона вице-президентом по инженерным разработкам назначили Линн Хоппер, которая до этого возглавляла компанию Test & Evaluation в инженерной группе Boeing.

Данную перестановку кадров корпорация объяснила расстановкой приоритетов и привлечением новых ресурсов для расследования.