Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

Британский авиаконцерн IAG, куда входят British Airways и Iberia, стал первым покупателем самолетов Boeing 737 MAX за последние три месяца, после того как все страны ввели запрет на их полеты. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба авиаконцерна.

Как сообщает Wall Street Journal, соглашение, согласно которому IAG закупит 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10, подписали на авиасалоне Ле-Бурже в Париже.

Как сказал гендиректор авиаконцерна Вилли Уолш, Boeing 737 MAX — отличный самолет. Он сам раньше был пилотом на этой модели и отметил, что недавно лично протестировал в симуляторе новую систему контроля полета. Boeing внедрил ее в связи с проблемами, которые привели к двум крушениям самолетов этой модели.

Уолш добавил, что протестировал как предыдущую версию системы контроля, так и обновленную. «Это был очень полезный опыт. Он уверил меня как в самолете, так и в обновлении [его системы]», — сказал гендиректор IAG.