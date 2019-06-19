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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Бизнес ,  
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Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

Британский авиаконцерн IAG, куда входят British Airways и Iberia, стал первым покупателем самолетов Boeing 737 MAX за последние три месяца, после того как все страны ввели запрет на их полеты. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба авиаконцерна.

Как сообщает Wall Street Journal, соглашение, согласно которому IAG закупит 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10, подписали на авиасалоне Ле-Бурже в Париже.

Как сказал гендиректор авиаконцерна Вилли Уолш, Boeing 737 MAX — отличный самолет. Он сам раньше был пилотом на этой модели и отметил, что недавно лично протестировал в симуляторе новую систему контроля полета. Boeing внедрил ее в связи с проблемами, которые привели к двум крушениям самолетов этой модели.

Уолш добавил, что протестировал как предыдущую версию системы контроля, так и обновленную. «Это был очень полезный опыт. Он уверил меня как в самолете, так и в обновлении [его системы]», — сказал гендиректор IAG.

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Он отметил, что самолеты будут в пользовании у British Airways, затем IAG закупит лайнеры для авиакомпаний Level and Vueling. Как отмечает издание, по словам некоторых американских пилотов, для того, чтобы полеты на Boeing 737 MAX были безопасны, нужно приложить еще усилия.

В первый день авиасалона Ле-Бурже Boeing не оформил ни одного заказа на самолеты из-за двух катастроф с 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Airbus получил 123 заказа.

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Один Boeing 737 MAX разбился в октябре 2018 года в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года — в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Теги: Boeing 737, контракт
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