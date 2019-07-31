Медведев предостерег от повторения сценария 2010 года из-за пожаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске напомнил о лесных пожарах 2010 года и потребовал не допустить повторения аналогичной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер заявил, что выделит из резерва фонда правительства дополнительные средства для усиления работы МЧС и Министерства обороны по тушению лесных пожаров в Сибири. Медведев отметил, что хотя ситуация с пожарами сложная, а прогноз неблагоприятный, непосредственной опасности для людей от лесных пожаров нет. При этом Медведев завил, что необходимо усилить контроль за распространением пожаров на всех территориях, чтобы не допустить развития сценария 2010 года, когда «горела практически вся страна, были десятки погибших, сожженные населенные пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах».

Премьер-министр также обратил внимание руководителей регионов на то, что тушение пожаров прежде всего их ответственность, так как этим нужно заниматься на месте, «а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов».

Из-за лесных пожаров в пяти регионах России ввели режим ЧС. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин оценил площадь пожаров в 2,7 млн га — это на 12% больше прошлогоднего показателя. По его словам, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

В 2010 году лесные пожары охватили территорию Центральной России. Тогда дым от горящих деревьев и торфа появился в Москве. Многие населенные пункты пострадали от огня. Известность получили события в Верхней Верее — селе с населением более чем в тысячу человек, полностью уничтоженном огнем. К августу в пожарах сгорели больше ста населенных пунктов. По данным МЧС, тогда погибли более 60 человек, более 2,5 тыс. семей остались без крова, ущерб составил 85,5 млрд руб.