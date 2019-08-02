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Сибирь в огне ,  
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Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Стоимость ущерба от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 млрд руб., подсчитали аудиторы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

По данным ведомства, которое ведет мониторинг лесопожарной обстановки, за январь—июнь включительно в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров.

«Стоимость ущерба составила 2,4 млрд руб., при этом государство потратило на охрану лесов от пожаров 6,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Основными причинами распространения лесных пожаров Счетная палата назвала:

  • нехватку финансирования;
  • отсутствие необходимой техники;
  • неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах;
  • низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери, подчеркнули аудиторы.

Более половины всех лесных пожаров (52%) произошли по вине человека, следует из инфографики Счетной палаты. Примерно в четверти случаев огонь перешел с соседних территорий, около 19% возгораний возникли из-за грозы. Площадь лесных пожаров за январь—июль 2019 года превысила 4 млн га, говорится в данных аудиторов.

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Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России по состоянию на 2 августа действовало 160 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 122 тыс. га. Еще 315 пожаров на площади свыше 3 млн га признаны труднодоступными и находятся под наблюдением. В зоне задымления от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири остаются более 600 населенных пунктов.

В 2018 году огнем было пройдено 8, 674 млн га (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году), следует из данных ФБУ «Авиалесохрана». При этом, по данным Счетной палаты РФ, ущерб от пожаров оказался на 20% меньше, чем в 2017 году, и составил 20 млрд руб.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Счетная палата, лесные пожары
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