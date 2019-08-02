Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

Стоимость ущерба от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 млрд руб., подсчитали аудиторы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

По данным ведомства, которое ведет мониторинг лесопожарной обстановки, за январь—июнь включительно в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров.

«Стоимость ущерба составила 2,4 млрд руб., при этом государство потратило на охрану лесов от пожаров 6,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Основными причинами распространения лесных пожаров Счетная палата назвала: