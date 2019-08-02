Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

- отсутствие необходимой техники;
- неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах;
- низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.
Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери, подчеркнули аудиторы.
Более половины всех лесных пожаров (52%) произошли по вине человека, следует из инфографики Счетной палаты. Примерно в четверти случаев огонь перешел с соседних территорий, около 19% возгораний возникли из-за грозы. Площадь лесных пожаров за январь—июль 2019 года превысила 4 млн га, говорится в данных аудиторов.
По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России по состоянию на 2 августа действовало 160 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 122 тыс. га. Еще 315 пожаров на площади свыше 3 млн га признаны труднодоступными и находятся под наблюдением. В зоне задымления от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири остаются более 600 населенных пунктов.
В 2018 году огнем было пройдено 8, 674 млн га (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году), следует из данных ФБУ «Авиалесохрана». При этом, по данным Счетной палаты РФ, ущерб от пожаров оказался на 20% меньше, чем в 2017 году, и составил 20 млрд руб.