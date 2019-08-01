СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Дело о халатности возбуждено в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии следствия, должностные лица не предприняли необходимых действий для тушения возникших еще в марте пожаров

Фото: ТАСС

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК. Их фамилии не называются.

По данным следствия, с марта по август должностные лица не потушили возникшие лесные пожары. Из-за этого пламя перекинулось на деревья на значительной территории.

«Решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр», — указали следователи.

По данным «Авиалесоохраны» на 1 августа, в Красноярском крае активно тушат порядка 60 пожаров на территории более 24,3 га. Еще за 60 пожарами в труднодоступных и удаленных частях области на площади 1 млн га спасатели наблюдают. Также сложная ситуация с лесными пожарами — в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае, говорится в сообщении.