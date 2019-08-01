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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Сибирь в огне ,  
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СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Дело о халатности возбуждено в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии следствия, должностные лица не предприняли необходимых действий для тушения возникших еще в марте пожаров
Фото: ТАСС

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность). Обвиняемыми по делу проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится в сообщении на сайте СК. Их фамилии не называются.

По данным следствия, с марта по август должностные лица не потушили возникшие лесные пожары. Из-за этого пламя перекинулось на деревья на значительной территории.

«Решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр», — указали следователи.

Фотогалерея 
Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

По данным «Авиалесоохраны» на 1 августа, в Красноярском крае активно тушат порядка 60 пожаров на территории более 24,3 га. Еще за 60 пожарами в труднодоступных и удаленных частях области на площади 1 млн га спасатели наблюдают. Также сложная ситуация с лесными пожарами — в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае, говорится в сообщении.

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина их возникновения — сухие грозы.

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По распоряжению президента Владимира Путина к борьбе с пожарами подключилась авиация Минобороны. Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой предложил помощь в тушении пожаров в Сибири.

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири с орбиты. Дым распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Дым от горящих в Сибири лесов достиг Аляски и Канады.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ГСУ СКР, Пожар, Сибирь
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