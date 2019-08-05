В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

На прошлой неделе общая площадь пожаров была близка к 3 млн га. В настоящее время в регионах продолжает действовать 441 очаг пожаров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать 31 из них.

В ликвидации лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области задействованы самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС, которые за день сбросили 900 тонн воды.

Ранее, 2 августа, в МЧС сообщили, что скорость распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась в пять раз.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в 2019 году на 12% больше прошлогоднего уровня. По его словам, основной причиной возгораний стали сухие грозы.